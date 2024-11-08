https://ria.ru/20241108/sdelka-1982583037.html

В США не исключили дипломатической сделки с Ираном, пишет WSJ

В США не исключили дипломатической сделки с Ираном, пишет WSJ - РИА Новости, 08.11.2024

В США не исключили дипломатической сделки с Ираном, пишет WSJ

В США не исключают заключения дипломатической сделки с Ираном во время второго срока победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, несмотря на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:34

2024-11-08T08:34

2024-11-08T08:34

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В США не исключают заключения дипломатической сделки с Ираном во время второго срока победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, несмотря на взаимную враждебность двух стран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшее окружение Трампа. В четверг бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Трамп рассматривает Иран как основной источник нестабильности на Ближнем Востоке и считает, что текущий кризис вызван неспособностью действующего американского лидера Джо Байдена сдержать Иран и его союзников. При этом Хук отметил, что Трамп не заинтересован в смене правительства в Иране. "Несмотря на взаимную враждебность, некоторые из тех, кто работал на Трампа, не исключают возможной дипломатической сделки между США и Ираном во время его второго срока", - говорится в сообщении. Однако, как сообщили газете источники, пока же Трамп планирует резко ужесточить санкции против Ирана и препятствовать продаже нефти. Источники также сообщили газете, что новая команда Трампа будет действовать быстро, чтобы попытаться перекрыть нефтяные доходы Ирана. При этом, неназванный иранский дипломат заявил газете, что Тегеран компенсирует ограничения США, углубляя свои торговые партнёрства через Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и другие альянсы. Ранее западные издания Wall Street Journal и Financial Times писали, что Трамп может усилить давление на Иран в случае возвращения в Белый дом. Телеканал CNN также отмечал, что новый срок Дональда Трампа на посту президента США может стать самым серьезным испытанием для Исламской Республики Иран с момента ее основания в 1979 году. По данным CNN, Трамп может вернуться к своему курсу "максимального давления", которого он придерживался во время своего последнего президентского срока. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973543878.html

https://ria.ru/20241102/iran-1981496136.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, джо байден, шос