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На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
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22:01 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/savchenko-1982768137.html
На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ
На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ
украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:01
2024-11-08T22:01
в мире
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верховная рада украины
надежда савченко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко возглавила роту в бригаде теробороны ВСУ, заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook*."Сейчас она командует стрелковой ротой", — отметил он.По его словам, сейчас ее батальон вывели из зоны боевых действий на восстановление боеспособности.В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982756991.html
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в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, надежда савченко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Надежда Савченко, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ

Журналист Бойко: Надежда Савченко командует ротой в бригаде теробороны ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНадежда Савченко
Надежда Савченко - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Надежда Савченко . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко возглавила роту в бригаде теробороны ВСУ, заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook*.
"Сейчас она командует стрелковой ротой", — отметил он.
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По его словам, сейчас ее батальон вывели из зоны боевых действий на восстановление боеспособности.
В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаКиевРоссияВерховная Рада УкраиныНадежда СавченкоВооруженные силы Украины
 
 
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