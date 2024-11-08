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На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ
На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ
украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:01
2024-11-08T22:01
2024-11-08T22:01
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко возглавила роту в бригаде теробороны ВСУ, заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook*."Сейчас она командует стрелковой ротой", — отметил он.По его словам, сейчас ее батальон вывели из зоны боевых действий на восстановление боеспособности.В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, надежда савченко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Надежда Савченко, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ
Журналист Бойко: Надежда Савченко командует ротой в бригаде теробороны ВСУ