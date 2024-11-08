https://ria.ru/20241108/savchenko-1982768137.html

На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ

На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024

На Украине заявили, что Надежда Савченко командует ротой в бригаде ВСУ

украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:01

2024-11-08T22:01

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко возглавила роту в бригаде теробороны ВСУ, заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook*."Сейчас она командует стрелковой ротой", — отметил он.По его словам, сейчас ее батальон вывели из зоны боевых действий на восстановление боеспособности.В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982756991.html

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в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, надежда савченко, вооруженные силы украины