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В Саратове рассказали о последствиях атаки беспилотника - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 08.11.2024 (обновлено: 09:23 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/saratov-1982588450.html
В Саратове рассказали о последствиях атаки беспилотника
В Саратове рассказали о последствиях атаки беспилотника - РИА Новости, 08.11.2024
В Саратове рассказали о последствиях атаки беспилотника
При атаке беспилотника в Саратове выбиты 13 стекол в подъездах дома, до конца дня оконные блоки будут заменены, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:15
2024-11-08T09:23
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. При атаке беспилотника в Саратове выбиты 13 стекол в подъездах дома, до конца дня оконные блоки будут заменены, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, в том числе шесть – в Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района города, предварительно, никто не пострадал."В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде. По поручению губернатора на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены", - написал Сурков.
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происшествия, саратов, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Саратовская область
В Саратове рассказали о последствиях атаки беспилотника

И.о. мэра Сурков: при атаке дрона в Саратове выбило 13 стекол в подъездах дома

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. При атаке беспилотника в Саратове выбиты 13 стекол в подъездах дома, до конца дня оконные блоки будут заменены, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, в том числе шесть – в Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района города, предварительно, никто не пострадал.
"В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде. По поручению губернатора на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены", - написал Сурков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовСаратовская область
 
 
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