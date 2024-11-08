https://ria.ru/20241108/saratov-1982588450.html

В Саратове рассказали о последствиях атаки беспилотника

В Саратове рассказали о последствиях атаки беспилотника - РИА Новости, 08.11.2024

В Саратове рассказали о последствиях атаки беспилотника

При атаке беспилотника в Саратове выбиты 13 стекол в подъездах дома, до конца дня оконные блоки будут заменены, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:15

2024-11-08T09:15

2024-11-08T09:23

специальная военная операция на украине

происшествия

саратов

саратовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. При атаке беспилотника в Саратове выбиты 13 стекол в подъездах дома, до конца дня оконные блоки будут заменены, сообщил и.о. мэра Павел Сурков в Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, в том числе шесть – в Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что БПЛА ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района города, предварительно, никто не пострадал."В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде. По поручению губернатора на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены", - написал Сурков.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, саратовская область