https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982688840.html
Посольство призвало Британию отменить санкции против КНР за помощь России
Посольство призвало Британию отменить санкции против КНР за помощь России - РИА Новости, 08.11.2024
Посольство призвало Британию отменить санкции против КНР за помощь России
Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:34
2024-11-08T15:34
2024-11-08T15:48
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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании.Как отмечается в сообщении на сайте посольства, под предлогом якобы оказания поддержки российской военной промышленности британское правительство объявило о санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в том числе десяти китайских компаний."Эти действия Великобритании нарушают международное право и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Китай выступает решительно против этого и сделал британской стороне серьезное представление", - говорится в сообщении.Отмечается, что Китай всегда придерживался объективной позиции по украинскому кризису, продвигал его политическое разрешение и активно содействовал проведению мирных переговоров."Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Китай никогда не подливал масла в огонь и не пользовался ситуацией, чтобы извлечь выгоду, а также не примет того, чтобы на него переводили ответственность", - отмечается в сообщении.В диппредставительстве добавили, что Китай призывает британскую сторону исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний."Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные интересы", - подчеркнули в посольстве.
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в мире, китай, великобритания, россия
В мире, Китай, Великобритания, Россия
Посольство призвало Британию отменить санкции против КНР за помощь России
Посольство призвало Британию исправить ошибки и отменить санкции против КНР
ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании.
Как отмечается в сообщении на сайте посольства, под предлогом якобы оказания поддержки российской военной промышленности британское правительство объявило о санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в том числе десяти китайских компаний.
"Эти действия Великобритании нарушают международное право и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Китай выступает решительно против этого и сделал британской стороне серьезное представление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Китай всегда придерживался объективной позиции по украинскому кризису, продвигал его политическое разрешение и активно содействовал проведению мирных переговоров.
"Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Китай никогда не подливал масла в огонь и не пользовался ситуацией, чтобы извлечь выгоду, а также не примет того, чтобы на него переводили ответственность", - отмечается в сообщении.
В диппредставительстве добавили, что Китай призывает британскую сторону исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний.
"Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные интересы", - подчеркнули в посольстве.