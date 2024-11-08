https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982688840.html

Посольство призвало Британию отменить санкции против КНР за помощь России

Посольство призвало Британию отменить санкции против КНР за помощь России - РИА Новости, 08.11.2024

Посольство призвало Британию отменить санкции против КНР за помощь России

Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:34

2024-11-08T15:34

2024-11-08T15:48

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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании.Как отмечается в сообщении на сайте посольства, под предлогом якобы оказания поддержки российской военной промышленности британское правительство объявило о санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в том числе десяти китайских компаний."Эти действия Великобритании нарушают международное право и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Китай выступает решительно против этого и сделал британской стороне серьезное представление", - говорится в сообщении.Отмечается, что Китай всегда придерживался объективной позиции по украинскому кризису, продвигал его политическое разрешение и активно содействовал проведению мирных переговоров."Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Китай никогда не подливал масла в огонь и не пользовался ситуацией, чтобы извлечь выгоду, а также не примет того, чтобы на него переводили ответственность", - отмечается в сообщении.В диппредставительстве добавили, что Китай призывает британскую сторону исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний."Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные интересы", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982440319.html

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