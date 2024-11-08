https://ria.ru/20241108/samara-1982617640.html
В Самаре проверят данные о грубом отношении воспитателя к ребенку
В Самаре проверят данные о грубом отношении воспитателя к ребенку - РИА Новости, 08.11.2024
В Самаре проверят данные о грубом отношении воспитателя к ребенку
Прокуратура и СК организовали проверку по данным в соцсетях, где сообщается о грубом отношении воспитателя к ребенку в одном из детских садов в Самаре. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:24
2024-11-08T11:24
2024-11-08T13:11
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САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура и СК организовали проверку по данным в соцсетях, где сообщается о грубом отношении воспитателя к ребенку в одном из детских садов в Самаре. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видео, на котором воспитатель грубо укладывает ребенка на дневной сон со словами: "Ты всех уже тут достала!" В подписи к видео указано, что инцидент произошел в одном из детских садов в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре. "Прокуратура Красноглинского района города Самары проводит проверку информации о грубом отношении к ребенку со стороны работника детского сада в микрорайоне Крутые Ключи. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по итогам будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Следователи также организовали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале.В департаменте образования Самары сообщили журналистам, что после служебной проверки заведующая детского сада №1 уволила указанного сотрудника, который работает в учреждении менее года. Кроме того, за отсутствие надлежащего контроля к заведующему будут также применены меры дисциплинарного воздействия.
https://ria.ru/20241105/cheljabinsk-1981890442.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Самаре проверят данные о грубом отношении воспитателя к ребенку
В Самаре проверят данные о грубом отношении воспитателя к ребенку в детсаду