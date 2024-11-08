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В Самарской области откроют центры трудоустройства ветеранов СВО - РИА Новости, 08.11.2024
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00:33 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/samara-1982558478.html
В Самарской области откроют центры трудоустройства ветеранов СВО
В Самарской области откроют центры трудоустройства ветеранов СВО - РИА Новости, 08.11.2024
В Самарской области откроют центры трудоустройства ветеранов СВО
Центры трудоустройства ветеранов СВО откроются в крупных муниципалитетах Самарской области с января 2025 года, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:33
2024-11-08T00:33
общество
самарская область
самара
россия
вячеслав федорищев
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САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Центры трудоустройства ветеранов СВО откроются в крупных муниципалитетах Самарской области с января 2025 года, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "В Самаре завершилась управленческая сессия для руководителей филиалов государственного фонда "Защитники Отечества"... Главным решением, которое мы для себя приняли по итогам сессии - в январе откроем центры трудоустройства ветеранов СВО в каждом крупном муниципальном образовании региона. В этом чувствуется острая необходимость. В ноябре в Самарской области начали работать военно-социальные центры для ветеранов СВО", - написал Федорищев. Участники управленческой сессии пришли к выводу, что необходимо усиливать медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь, чтобы каждый участник СВО получил ее своевременно, добавил Федорищев. Эту задачу поставила и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в четверг на закрытии сессии. При взаимодействии кадрового центра и самарского филиала фонда "Защитники Отечества" услугами в сфере занятости уже воспользовались около 1,3 тысячи участников СВО и их близких. Более 500 человек направлены на профессиональное обучение, психологической поддержкой воспользовались больше 200, еще порядка 70 соискателям помогли открыть свое дело. Управленческая сессия для руководителей филиалов фонда "Защитники Отечества", проходившая в Самаре с 5 по 7 ноября, объединила свыше 300 человек со всех регионов страны. В течение трех дней участники обменивались опытом и лучшими практиками в сфере оказания соцподдержки ветеранам СВО и членам их семей.
https://ria.ru/20241106/svo-1982270327.html
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общество, самарская область, самара, россия, вячеслав федорищев
Общество, Самарская область, Самара, Россия, Вячеслав Федорищев
В Самарской области откроют центры трудоустройства ветеранов СВО

В Самарской области откроют центры трудоустройства ветеранов СВО в 2025 году

© РИА НовостиВоеннослужащие - участники СВО во время военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие - участники СВО во время военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости
Военнослужащие - участники СВО во время военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Центры трудоустройства ветеранов СВО откроются в крупных муниципалитетах Самарской области с января 2025 года, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
Самаре завершилась управленческая сессия для руководителей филиалов государственного фонда "Защитники Отечества"... Главным решением, которое мы для себя приняли по итогам сессии - в январе откроем центры трудоустройства ветеранов СВО в каждом крупном муниципальном образовании региона. В этом чувствуется острая необходимость. В ноябре в Самарской области начали работать военно-социальные центры для ветеранов СВО", - написал Федорищев.
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Участники управленческой сессии пришли к выводу, что необходимо усиливать медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь, чтобы каждый участник СВО получил ее своевременно, добавил Федорищев. Эту задачу поставила и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в четверг на закрытии сессии.
При взаимодействии кадрового центра и самарского филиала фонда "Защитники Отечества" услугами в сфере занятости уже воспользовались около 1,3 тысячи участников СВО и их близких. Более 500 человек направлены на профессиональное обучение, психологической поддержкой воспользовались больше 200, еще порядка 70 соискателям помогли открыть свое дело.
Управленческая сессия для руководителей филиалов фонда "Защитники Отечества", проходившая в Самаре с 5 по 7 ноября, объединила свыше 300 человек со всех регионов страны. В течение трех дней участники обменивались опытом и лучшими практиками в сфере оказания соцподдержки ветеранам СВО и членам их семей.
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ОбществоСамарская областьСамараРоссияВячеслав Федорищев
 
 
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