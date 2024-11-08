https://ria.ru/20241108/ryazan-1982703026.html

Школа креативных индустрий открылась в Рязани

Школа креативных индустрий открылась в Рязани - РИА Новости, 08.11.2024

Школа креативных индустрий открылась в Рязани

В Рязани открылась школа креативных индустрий, созданная по федеральному проекту "Придумано в России" в рамках национального проекта "Культура", сообщил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:54

2024-11-08T15:54

2024-11-08T15:54

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рязань

рязанская область

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павел малков

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РЯЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. В Рязани открылась школа креативных индустрий, созданная по федеральному проекту "Придумано в России" в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Открыли Школу креативных индустрий в Рязани. Образовательный центр разместился на базе филиала библиотеки имени Горького – одной из старейших библиотек страны. Школа создана по федеральному проекту "Придумано в России" в рамках нацпроекта "Культура". Благодарю Минкультуры России за поддержку нашего региона", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что занятия в школе бесплатные, а обучение ведётся по шести направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D-графика, цифровые технологии VR/AR. Для слушателей создали современные студии и установили новейшее оборудование. "Наш президент определил в приоритетах развитие креативной экономики и креативных индустрий. Новая образовательная площадка даст возможность школьникам развить свои творческие способности. Полученные знания и навыки могут стать основой для будущей карьеры", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240925/malkov-1974724926.html

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рязань, рязанская область, россия, павел малков