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В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных - РИА Новости, 08.11.2024
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12:49 08.11.2024 (обновлено: 12:59 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/roszdravnadzor-1982637031.html
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных - РИА Новости, 08.11.2024
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных
Росздравнадзор на фоне сообщений об исчезновении препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина рассказал РИА Новости, что до конца года ожидается появление РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:49
2024-11-08T12:59
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор на фоне сообщений об исчезновении препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина рассказал РИА Новости, что до конца года ожидается появление в обороте более 90 тысяч упаковок соответствующих препаратов, остатки составляют 46 тысяч упаковок.Ранее в СМИ появилась информация, что в аптеках 83 российских субъектов пропали препараты на основе антирезусного иммуноглобулина иностранного и российского производства, а соответствующие препараты имеются только в Москве и Подмосковье."По данным дистрибьюторов, до конца года ожидается ввод в гражданский оборот более 90 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho. В России зарегистрированы четыре препарата с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho отечественного и иностранного производства", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в ведомстве, с начала года в гражданский оборот введено более 86 тысяч упаковок препарата. По данным системы маркировки лекарств, остатки составляют 46 тысяч упаковок.
https://ria.ru/20241029/rossija-1980788119.html
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москва
московская область (подмосковье)
россия
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Москва, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных

В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с антирезусным иммуноглобулином

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор на фоне сообщений об исчезновении препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина рассказал РИА Новости, что до конца года ожидается появление в обороте более 90 тысяч упаковок соответствующих препаратов, остатки составляют 46 тысяч упаковок.
Ранее в СМИ появилась информация, что в аптеках 83 российских субъектов пропали препараты на основе антирезусного иммуноглобулина иностранного и российского производства, а соответствующие препараты имеются только в Москве и Подмосковье.
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"По данным дистрибьюторов, до конца года ожидается ввод в гражданский оборот более 90 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho. В России зарегистрированы четыре препарата с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho отечественного и иностранного производства", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, с начала года в гражданский оборот введено более 86 тысяч упаковок препарата. По данным системы маркировки лекарств, остатки составляют 46 тысяч упаковок.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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