https://ria.ru/20241108/roszdravnadzor-1982637031.html

В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных

В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных - РИА Новости, 08.11.2024

В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных

Росздравнадзор на фоне сообщений об исчезновении препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина рассказал РИА Новости, что до конца года ожидается появление РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:49

2024-11-08T12:49

2024-11-08T12:59

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268242_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_fd58c4923a8c00e2265ef3b42a3739ce.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор на фоне сообщений об исчезновении препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина рассказал РИА Новости, что до конца года ожидается появление в обороте более 90 тысяч упаковок соответствующих препаратов, остатки составляют 46 тысяч упаковок.Ранее в СМИ появилась информация, что в аптеках 83 российских субъектов пропали препараты на основе антирезусного иммуноглобулина иностранного и российского производства, а соответствующие препараты имеются только в Москве и Подмосковье."По данным дистрибьюторов, до конца года ожидается ввод в гражданский оборот более 90 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho. В России зарегистрированы четыре препарата с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho отечественного и иностранного производства", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в ведомстве, с начала года в гражданский оборот введено более 86 тысяч упаковок препарата. По данным системы маркировки лекарств, остатки составляют 46 тысяч упаковок.

https://ria.ru/20241029/rossija-1980788119.html

https://ria.ru/20241022/farmatsevtika-1979269405.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия