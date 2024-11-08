https://ria.ru/20241108/roszdravnadzor-1982637031.html
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных - РИА Новости, 08.11.2024
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных
Росздравнадзор на фоне сообщений об исчезновении препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина рассказал РИА Новости, что до конца года ожидается появление РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:49
2024-11-08T12:49
2024-11-08T12:59
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор на фоне сообщений об исчезновении препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина рассказал РИА Новости, что до конца года ожидается появление в обороте более 90 тысяч упаковок соответствующих препаратов, остатки составляют 46 тысяч упаковок.Ранее в СМИ появилась информация, что в аптеках 83 российских субъектов пропали препараты на основе антирезусного иммуноглобулина иностранного и российского производства, а соответствующие препараты имеются только в Москве и Подмосковье."По данным дистрибьюторов, до конца года ожидается ввод в гражданский оборот более 90 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho. В России зарегистрированы четыре препарата с международным непатентованным наименованием иммуноглобулин человека антирезус Rho отечественного и иностранного производства", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в ведомстве, с начала года в гражданский оборот введено более 86 тысяч упаковок препарата. По данным системы маркировки лекарств, остатки составляют 46 тысяч упаковок.
https://ria.ru/20241029/rossija-1980788119.html
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Москва, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с антирезусным иммуноглобулином