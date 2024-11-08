https://ria.ru/20241108/rostekh-1982650363.html

"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода

"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода - РИА Новости, 08.11.2024

"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода

Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:52

2024-11-08T13:52

2024-11-08T13:52

экономика

технологии

китай

россия

московская область (подмосковье)

сергей чемезов

ростех

московский авиационный институт

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе встречи со студентами МАИ. "Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство - больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири… Они готовы нам помочь", - сказал он. "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.

https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html

китай

россия

московская область (подмосковье)

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экономика, технологии, китай, россия, московская область (подмосковье), сергей чемезов, ростех, московский авиационный институт, объединенная авиастроительная корпорация (оак)