https://ria.ru/20241108/rostekh-1982650363.html
"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода
"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода - РИА Новости, 08.11.2024
"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода
Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:52
2024-11-08T13:52
2024-11-08T13:52
экономика
технологии
китай
россия
московская область (подмосковье)
сергей чемезов
ростех
московский авиационный институт
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" договорилась с крупной автомобилестроительной компанией Китая о создании завода в России, заявил глава корпорации Сергей Чемезов в ходе встречи со студентами МАИ. "Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство - больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири… Они готовы нам помочь", - сказал он. "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.
https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html
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экономика, технологии, китай, россия, московская область (подмосковье), сергей чемезов, ростех, московский авиационный институт, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Чемезов, Ростех, Московский авиационный институт, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода
"Ростех" договорился с китайским автопроизводителем о создании завода в России