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"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке - РИА Новости, 08.11.2024
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Наука
 
19:47 08.11.2024 (обновлено: 20:31 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html
"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке
"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке - РИА Новости, 08.11.2024
"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке
Telegram-канал "Роскосмоса" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:47
2024-11-08T20:31
наука
космос - риа наука
шивелуч
камчатка
роскосмос
извержение вулкана шивелуч
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Telegram-канал "Роскосмоса" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником."На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от десяти до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку", — говорится в публикации.В госкорпорации уточнили, что кадры сделали со спутника "Арктика-М".
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
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Кадры извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанные спутником
Кадры извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанные спутником
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космос - риа наука, шивелуч, камчатка, роскосмос, извержение вулкана шивелуч
Наука, Космос - РИА Наука, Шивелуч, Камчатка, Роскосмос, Извержение вулкана Шивелуч
"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке

"Роскосмос" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Telegram-канал "Роскосмоса" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником.
"На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от десяти до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку", — говорится в публикации.
В госкорпорации уточнили, что кадры сделали со спутника "Арктика-М".
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НаукаКосмос - РИА НаукаШивелучКамчаткаРоскосмосИзвержение вулкана Шивелуч
 
 
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