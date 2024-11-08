https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html

"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке

"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке - РИА Новости, 08.11.2024

"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке

Telegram-канал "Роскосмоса" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:47

2024-11-08T19:47

2024-11-08T20:31

наука

космос - риа наука

шивелуч

камчатка

роскосмос

извержение вулкана шивелуч

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Telegram-канал "Роскосмоса" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником."На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от десяти до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку", — говорится в публикации.В госкорпорации уточнили, что кадры сделали со спутника "Арктика-М".

https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html

шивелуч

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Кадры извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанные спутником Кадры извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанные спутником 2024-11-08T19:47 true PT0M29S

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космос - риа наука, шивелуч, камчатка, роскосмос, извержение вулкана шивелуч