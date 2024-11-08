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РЭЦ выпустил Рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 08.11.2024
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18:26 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/reyting-1982743485.html
РЭЦ выпустил Рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0
РЭЦ выпустил Рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 08.11.2024
РЭЦ выпустил Рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:26
2024-11-08T18:26
экономика
россия
рязанская область
республика башкортостан
рейтинг
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам 10 месяцев 2024 года, сообщает центр."Рейтинг, являющийся промежуточным итогом реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", демонстрирует эффективность проведения российскими регионами мероприятий национального проекта, а также оценивает уровень достигнутых результатов в создании необходимых условий для осуществления и развитии несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в сообщении.Впервые в этом году лидером рейтинга стала Рязанская область, продемонстрировав высокие результаты по внедрению РЭС 2.0 — комплексного набора инструментов, разработанного РЭЦ. Он направлен на создание благоприятной среды для экспортной деятельности в регионах. Внедрение РЭС 2.0 включает в себя стратегическое планирование, подготовку кадров, развитие инфраструктуры, обучение экспортеров, предоставление мер поддержки компаниям, а также продвижение экспорта на международных рынках.Успех Рязанской области, впервые возглавившей рейтинг, свидетельствует о результативности стратегического планирования и эффективной реализации мер поддержки экспортеров на региональном уровне.Лидирующие позиции в рейтинге сохранили также Республика Башкортостан и Приморский край, прочно удерживающие позиции передовых регионов. Кроме того, в пятерку лучших вошли Алтайский край и Новосибирская область. В списке топ 10 регионов - Севастополь, Иркутская область, Свердловская область, Ростовская область и Орловская область."Региональный стандарт – это своего рода "инструкция по успешному выходу на внешние рынки", которая обеспечивает единые правила работы для регионов. Он помогает выстроить унифицированную систему поддержки компаний, начиная с обучения и заканчивая помощью в продвижении товаров, во всех субъектах нашей страны. И становится совершенно неважно, где находится компания географически, поскольку предприниматели оказываются в равных конкурентных условиях, получая стандартизированный пакет услуг для выхода за рубеж", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.Он добавил, что РЭЦ продолжит оказывать всестороннюю поддержку регионам в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", способствуя росту несырьевого неэнергетического экспорта и укреплению позиций России на глобальном рынке."Уточним, что составление рейтинга основано на данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по состоянию на 7 ноября, которая является контрольной точкой национального проекта", - заключили в РЭЦ.
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экономика, россия, рязанская область, республика башкортостан, рейтинг
Экономика, Россия, Рязанская область, Республика Башкортостан, Рейтинг

РЭЦ выпустил Рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам 10 месяцев 2024 года, сообщает центр.
"Рейтинг, являющийся промежуточным итогом реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", демонстрирует эффективность проведения российскими регионами мероприятий национального проекта, а также оценивает уровень достигнутых результатов в создании необходимых условий для осуществления и развитии несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в сообщении.
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Впервые в этом году лидером рейтинга стала Рязанская область, продемонстрировав высокие результаты по внедрению РЭС 2.0 — комплексного набора инструментов, разработанного РЭЦ. Он направлен на создание благоприятной среды для экспортной деятельности в регионах. Внедрение РЭС 2.0 включает в себя стратегическое планирование, подготовку кадров, развитие инфраструктуры, обучение экспортеров, предоставление мер поддержки компаниям, а также продвижение экспорта на международных рынках.
Успех Рязанской области, впервые возглавившей рейтинг, свидетельствует о результативности стратегического планирования и эффективной реализации мер поддержки экспортеров на региональном уровне.
Лидирующие позиции в рейтинге сохранили также Республика Башкортостан и Приморский край, прочно удерживающие позиции передовых регионов. Кроме того, в пятерку лучших вошли Алтайский край и Новосибирская область. В списке топ 10 регионов - Севастополь, Иркутская область, Свердловская область, Ростовская область и Орловская область.
"Региональный стандарт – это своего рода "инструкция по успешному выходу на внешние рынки", которая обеспечивает единые правила работы для регионов. Он помогает выстроить унифицированную систему поддержки компаний, начиная с обучения и заканчивая помощью в продвижении товаров, во всех субъектах нашей страны. И становится совершенно неважно, где находится компания географически, поскольку предприниматели оказываются в равных конкурентных условиях, получая стандартизированный пакет услуг для выхода за рубеж", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.
Он добавил, что РЭЦ продолжит оказывать всестороннюю поддержку регионам в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", способствуя росту несырьевого неэнергетического экспорта и укреплению позиций России на глобальном рынке.
"Уточним, что составление рейтинга основано на данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по состоянию на 7 ноября, которая является контрольной точкой национального проекта", - заключили в РЭЦ.
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