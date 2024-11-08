https://ria.ru/20241108/reyting-1982743485.html

РЭЦ выпустил Рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0

РЭЦ выпустил Рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 08.11.2024

РЭЦ выпустил Рейтинг российских регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:26

2024-11-08T18:26

2024-11-08T18:26

экономика

россия

рязанская область

республика башкортостан

рейтинг

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам 10 месяцев 2024 года, сообщает центр."Рейтинг, являющийся промежуточным итогом реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", демонстрирует эффективность проведения российскими регионами мероприятий национального проекта, а также оценивает уровень достигнутых результатов в создании необходимых условий для осуществления и развитии несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в сообщении.Впервые в этом году лидером рейтинга стала Рязанская область, продемонстрировав высокие результаты по внедрению РЭС 2.0 — комплексного набора инструментов, разработанного РЭЦ. Он направлен на создание благоприятной среды для экспортной деятельности в регионах. Внедрение РЭС 2.0 включает в себя стратегическое планирование, подготовку кадров, развитие инфраструктуры, обучение экспортеров, предоставление мер поддержки компаниям, а также продвижение экспорта на международных рынках.Успех Рязанской области, впервые возглавившей рейтинг, свидетельствует о результативности стратегического планирования и эффективной реализации мер поддержки экспортеров на региональном уровне.Лидирующие позиции в рейтинге сохранили также Республика Башкортостан и Приморский край, прочно удерживающие позиции передовых регионов. Кроме того, в пятерку лучших вошли Алтайский край и Новосибирская область. В списке топ 10 регионов - Севастополь, Иркутская область, Свердловская область, Ростовская область и Орловская область."Региональный стандарт – это своего рода "инструкция по успешному выходу на внешние рынки", которая обеспечивает единые правила работы для регионов. Он помогает выстроить унифицированную систему поддержки компаний, начиная с обучения и заканчивая помощью в продвижении товаров, во всех субъектах нашей страны. И становится совершенно неважно, где находится компания географически, поскольку предприниматели оказываются в равных конкурентных условиях, получая стандартизированный пакет услуг для выхода за рубеж", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.Он добавил, что РЭЦ продолжит оказывать всестороннюю поддержку регионам в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", способствуя росту несырьевого неэнергетического экспорта и укреплению позиций России на глобальном рынке."Уточним, что составление рейтинга основано на данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по состоянию на 7 ноября, которая является контрольной точкой национального проекта", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20241108/servis-1982604999.html

https://ria.ru/20241107/rets-1982469169.html

россия

рязанская область

республика башкортостан

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экономика, россия, рязанская область, республика башкортостан, рейтинг