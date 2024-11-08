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Стендап-комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024
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17:36 08.11.2024 (обновлено: 17:44 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/reestr-1982734583.html
Стендап-комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов
Стендап-комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024
Стендап-комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов стендап-комика Дениса Алесина*, более известного под псевдонимом Чужой, а также еще двух... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:36
2024-11-08T17:44
россия
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов стендап-комика Дениса Алесина*, более известного под псевдонимом Чужой, а также еще двух человек, сообщается на сайте ведомства. "В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*, Д.В. Алесин*, Д.Е. Трещанин*, а также проект "Говорит НеМосква*", - говорится в сообщении. На сайте уточняется, что Алесин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике". Кроме того, комик открыто выступал против специальной военной операции, после чего переехал за границу.* Внесены в реестр иноагентов
https://ria.ru/20241108/inoagent-1982574012.html
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россия, общество
Россия, Общество
Стендап-комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ внес стендап-комика Дениса Чужого в реестр иноагентов

© @fe_city_boyCтендап-комик Денис Алесин*
Cтендап-комик Денис Алесин* - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© @fe_city_boy
Cтендап-комик Денис Алесин*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов стендап-комика Дениса Алесина*, более известного под псевдонимом Чужой, а также еще двух человек, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*, Д.В. Алесин*, Д.Е. Трещанин*, а также проект "Говорит НеМосква*", - говорится в сообщении.
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На сайте уточняется, что Алесин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".
Кроме того, комик открыто выступал против специальной военной операции, после чего переехал за границу.
* Внесены в реестр иноагентов
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