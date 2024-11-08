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Редактора "Медиазоны"* Трещанина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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17:32 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/reestr-1982733762.html
Редактора "Медиазоны"* Трещанина* внесли в реестр иноагентов
Редактора "Медиазоны"* Трещанина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024
Редактора "Медиазоны"* Трещанина* внесли в реестр иноагентов
Редактор "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Дмитрий Трещанин* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:32
2024-11-08T17:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Редактор "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Дмитрий Трещанин* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста. "Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... Д.Е. Трещанин*", - говорится в сообщении. Добавляется, что Трещанин* выступал против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, проживает за пределами РФ.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20241108/inoagent-1982574012.html
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общество, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина
Редактора "Медиазоны"* Трещанина* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес реестр иноагентов редактора "Медиазоны" Трещанина

© Фото : Дмитрий Трещанин/ВКонтактеРедактор "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Дмитрий Трещанин* внесен в реестр иноагентов
Редактор Медиазоны* (СМИ признано в РФ иноагентом) Дмитрий Трещанин* внесен в реестр иноагентов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Дмитрий Трещанин/ВКонтакте
Редактор "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Дмитрий Трещанин* внесен в реестр иноагентов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Редактор "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Дмитрий Трещанин* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста.
"Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... Д.Е. Трещанин*", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Трещанин* выступал против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, проживает за пределами РФ.
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
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