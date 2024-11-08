https://ria.ru/20241108/reestr-1982733762.html

Редактора "Медиазоны"* Трещанина* внесли в реестр иноагентов

Редактора "Медиазоны"* Трещанина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024

Редактора "Медиазоны"* Трещанина* внесли в реестр иноагентов

Редактор "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Дмитрий Трещанин* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:32

2024-11-08T17:32

2024-11-08T17:32

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Редактор "Медиазоны"* (СМИ признано в РФ иноагентом) Дмитрий Трещанин* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста. "Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... Д.Е. Трещанин*", - говорится в сообщении. Добавляется, что Трещанин* выступал против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, проживает за пределами РФ.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов

https://ria.ru/20241108/inoagent-1982574012.html

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общество, россия, украина