https://ria.ru/20241108/reestr-1982726618.html

Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов

Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024

Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов

Проект "Говорит НеМосква" внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:04

2024-11-08T17:04

2024-11-08T17:07

россия

украина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проект "Говорит НеМосква" внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста."Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*, Д.В. Алесин*, Д.Е. Трещанин*, а также проект "Говорит НеМосква"*... Проект "Говорит НеМосква"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Создатели проекта проживают за пределами РФ", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов

https://ria.ru/20241108/inoagent-1982574012.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, общество