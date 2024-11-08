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Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024
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17:04 08.11.2024 (обновлено: 17:07 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/reestr-1982726618.html
Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов
Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024
Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов
Проект "Говорит НеМосква" внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:04
2024-11-08T17:07
россия
украина
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проект "Говорит НеМосква" внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста."Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*, Д.В. Алесин*, Д.Е. Трещанин*, а также проект "Говорит НеМосква"*... Проект "Говорит НеМосква"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Создатели проекта проживают за пределами РФ", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20241108/inoagent-1982574012.html
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россия, украина, общество
Россия, Украина, Общество
Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов проект "Говорит НеМосква"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проект "Говорит НеМосква" внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста.
"Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*, Д.В. Алесин*, Д.Е. Трещанин*, а также проект "Говорит НеМосква"*... Проект "Говорит НеМосква"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Создатели проекта проживают за пределами РФ", - говорится в сообщении.
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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