https://ria.ru/20241108/reabilitatsiya-1982597777.html

Мурашко рассказал о развитии детской реабилитации

Мурашко рассказал о развитии детской реабилитации - РИА Новости, 08.11.2024

Мурашко рассказал о развитии детской реабилитации

Развитие реабилитационного направления среди детского населения продолжит инвестиционно поддерживаться Минздравом в последующие годы, сообщил министр... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:10

2024-11-08T10:10

2024-11-08T10:10

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Развитие реабилитационного направления среди детского населения продолжит инвестиционно поддерживаться Минздравом в последующие годы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "И, конечно же, реабилитационное направление. Это то, что сегодня уже по поручению президента реализуется на протяжении трех лет. В последующие годы мы также будем вкладывать инвестиции в развитие реабилитационного направления", - сказал Мурашко в рамках III Всероссийской педиатрической Ассамблеи. Министр отметил, что планируются серьезные инвестиционные вложения в головную больницу, в Российскую детскую клиническую больницу — филиал РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. "Она должна развиваться, она должна быть флагманом детского здравоохранения", - сказал Мурашко. В рамках выступления министр сообщил, что в этом году планируется начать строительство научно-опытно-производственного центра, который будет разрабатывать и производить лекарственные препараты как для орфанных, так и в том числе редких заболеваний, по которым еще не сформированы качественные и высокоэффективные методы лечения. Таких центров всего планируется построить три. Формат III Всероссийской педиатрической Ассамблеи включает пленарные лекции, круглые столы, семинары и мастер-классы ведущих специалистов, а также панельные дискуссии и неформальные обсуждения актуальных вопросов в педиатрии. В рамках мероприятия состоится обмен клиническим опытом для диагностики, лечения и реабилитации пациентов с трудными диагнозами, включая редкие и наследственные заболевания. Площадка Ассамблеи объединит ведущих врачей, специалистов в области здравоохранения, ученых и наставников из различных сфер медицинской помощи как России, так и зарубежных стран, сообщили в пресс-центре Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

https://ria.ru/20241002/vrach-1976023886.html

https://ria.ru/20240313/onkologiya-1932674705.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, российский медицинский университет имени н. и. пирогова