https://ria.ru/20241108/razgovor-1982620189.html

Эксперт прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Эксперт прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

Эксперт прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, о возможности которого заявляли обе стороны,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:37

2024-11-08T11:37

2024-11-08T11:37

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, о возможности которого заявляли обе стороны, состоится по инициативе американской стороны, причём до инаугурации Трампа, чтобы снизить риски в случае неудачи, полагает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. В четверг Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Трампом, заявил, что Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на американской стороне. "Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится по инициативе американской стороны, Трамп этим снова продемонстрирует договороспособность. Он будет демонстрировать решительность и решимость выполнить свои предвыборные обещания, и я думаю, что он проявит эту инициативу. Я думаю, что это произойдёт в период допрезидентства, поскольку это снизит риски его команды в случае неуспеха. Они скажут, что попытки установления контакта с Москвой происходили до момента его официального вступления в должность, это снизит его риски, если что-то пойдёт не так", - сказал он РИА Новости. Эксперт отметил, что Трамп вчера получил для себя почву и подтверждение того, что Россия не будет отклонять попытки США разговаривать, однако получил и другой сигнал - Россия не будет разговаривать о каком бы то ни было смягчении позиции, примирении на условиях, которые противоречат российским интересам. "Дональд Трамп будет разговаривать с Россией в отличие от предыдущей администрации. Он уже демонстрировал готовность и решимость в администрации 2016 - 2020 года. Здесь надо отдать должное, что он действительно ведёт переговоры в отличие от многих других президентов, он ведёт переговоры даже со сложными переговорщиками для него. Он будет вести переговоры, вопрос только на каких условиях", - добавил Ярыгин.Эксперт предположил, что от Трампа можно ждать резких инициатив на внешнеполитических треках из-за достаточно сжатого срока окна возможностей. "Он будет себя демонстрировать и проявлять, он может сделать ошибки, у него есть маленькое окно возможностей - 4 года, а на самом деле 2, пока контролируется Конгресс республиканцами точно, ему нечего терять, он всё равно уйдёт через 4 года, он это понимает. И на этом фоне он может наделать ошибок, а он будет торопиться предпринимать действия", - пояснил он. "Будем надеяться, что профессионализм его команды плюс его готовность и решимость вести переговоры сыграют свою положительную роль. Россия, Путин вчера это подчеркнул, готова к переговорам, но на равных условия. Мы не воспринимаем Запад как врагов, это в интересах Запада разговаривать с Россией и с тем самым большинством, членом которого является Россия", - заключил эксперт. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, выборы президента сша — 2024