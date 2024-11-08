https://ria.ru/20241108/rassrochka-1982491451.html

Рассрочка на покупки в момент оплаты через pay-сервис заработала в России

Рассрочка на покупки в момент оплаты через pay-сервис заработала в России - РИА Новости, 08.11.2024

Рассрочка на покупки в момент оплаты через pay-сервис заработала в России

Пользователи T-Pay теперь могут в момент оплаты с помощью сервиса оформить рассрочку на любую покупку, сообщает Т-Банк. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:00

2024-11-08T12:00

2024-11-08T12:00

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Пользователи T-Pay теперь могут в момент оплаты с помощью сервиса оформить рассрочку на любую покупку, сообщает Т-Банк."<…> Возможность принять решение оформить рассрочку прямо в момент оплаты покупки выгодно всем — клиент сможет быстро приобрести понравившийся ему товар и услугу, а оплату растянуть, при этом не тратя времени на оформление. А магазин — не терять покупателя, повысить конверсию в оплату и как итог средний чек", – приводятся в сообщении слова директора по продукту T-Pay Никита Буклиш.На первоначальном этапе новый платежный сценарий доступен в онлайн-магазинах для пользователей, у которых уже есть кредитная карта. С помощью рассрочки можно растянуть оплату любойпокупки на сумму от 500 рублей на срок до 12 месяцев — без процентов и первоначального взноса. Главное, чтобы на карте хватало кредитного лимита для оплаты этой покупки, говорится в сообщении.В дальнейшем функция станет доступна всем клиентам T-Pay, в том числе и при покупках офлайн. Также пользователи смогут выбрать другие сроки погашения и варианты разделения суммы оплаты.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)