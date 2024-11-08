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Рассрочка на покупки в момент оплаты через pay-сервис заработала в России
Рассрочка на покупки в момент оплаты через pay-сервис заработала в России - РИА Новости, 08.11.2024
Рассрочка на покупки в момент оплаты через pay-сервис заработала в России
Пользователи T-Pay теперь могут в момент оплаты с помощью сервиса оформить рассрочку на любую покупку, сообщает Т-Банк. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:00
2024-11-08T12:00
2024-11-08T12:00
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Пользователи T-Pay теперь могут в момент оплаты с помощью сервиса оформить рассрочку на любую покупку, сообщает Т-Банк."<…> Возможность принять решение оформить рассрочку прямо в момент оплаты покупки выгодно всем — клиент сможет быстро приобрести понравившийся ему товар и услугу, а оплату растянуть, при этом не тратя времени на оформление. А магазин — не терять покупателя, повысить конверсию в оплату и как итог средний чек", – приводятся в сообщении слова директора по продукту T-Pay Никита Буклиш.На первоначальном этапе новый платежный сценарий доступен в онлайн-магазинах для пользователей, у которых уже есть кредитная карта. С помощью рассрочки можно растянуть оплату любойпокупки на сумму от 500 рублей на срок до 12 месяцев — без процентов и первоначального взноса. Главное, чтобы на карте хватало кредитного лимита для оплаты этой покупки, говорится в сообщении.В дальнейшем функция станет доступна всем клиентам T-Pay, в том числе и при покупках офлайн. Также пользователи смогут выбрать другие сроки погашения и варианты разделения суммы оплаты.
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РИА Новости
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россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Пользователи T-Pay теперь могут в момент оплаты с помощью сервиса оформить рассрочку на любую покупку, сообщает Т-Банк.
"<…> Возможность принять решение оформить рассрочку прямо в момент оплаты покупки выгодно всем — клиент сможет быстро приобрести понравившийся ему товар и услугу, а оплату растянуть, при этом не тратя времени на оформление. А магазин — не терять покупателя, повысить конверсию в оплату и как итог средний чек", – приводятся в сообщении слова директора по продукту T-Pay Никита Буклиш.
На первоначальном этапе новый платежный сценарий доступен в онлайн-магазинах для пользователей, у которых уже есть кредитная карта. С помощью рассрочки можно растянуть оплату любойпокупки на сумму от 500 рублей на срок до 12 месяцев — без процентов и первоначального взноса. Главное, чтобы на карте хватало кредитного лимита для оплаты этой покупки, говорится в сообщении.
В дальнейшем функция станет доступна всем клиентам T-Pay, в том числе и при покупках офлайн. Также пользователи смогут выбрать другие сроки погашения и варианты разделения суммы оплаты.