https://ria.ru/20241108/rabadanov-1982761966.html

Адвокат Рабаданова назвал уголовное дело против подзащитного незаконным

Адвокат Рабаданова назвал уголовное дело против подзащитного незаконным - РИА Новости, 08.11.2024

Адвокат Рабаданова назвал уголовное дело против подзащитного незаконным

Адвокат блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова Омар Хулатаев назвал уголовное дело против своего подзащитного незаконным. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:55

2024-11-08T20:55

2024-11-08T20:55

происшествия

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рамазан рабаданов

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МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова Омар Хулатаев назвал уголовное дело против своего подзащитного незаконным. Как заявил адвокат, он намерен обратиться к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия сотрудников следственного управления УМВД России по Махачкале. "Само уголовное дело возбуждено незаконно… Я, естественно, буду просить у генерального прокурора Краснова, у Бастрыкина Александра Ивановича, чтобы проверили действия сотрудников следственного управления УМВД России по городу Махачкале на законность, имеется ли в их действиях состав преступления", – сказал адвокат на заседании Ленинского районного суда Махачкалы по избранию подозреваемому меры пресечения. Он заявил, что в отношении Рабаданова было совершено "преступление с использованием служебного положения". "Мне он пояснил, что при задержании его избили, он получил удар по лицу, по почкам", – сказал Хулатаев. Рабаданов в свою очередь также заявил, что его били, угрожали, оказывали на него моральное и физическое давление. Рабаданов был задержан в среду в Махачкале, в пятницу Ленинский районный суд города арестовал его на два месяца. Следователь в ходе заседания заявил, что у подозреваемого были изъяты ручная граната, предмет, конструктивно схожий с револьвером, пять патронов и три мобильных телефона.

https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html

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происшествия, россия, махачкала, рамазан рабаданов, игорь краснов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)