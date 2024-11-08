https://ria.ru/20241108/rabadanov-1982761966.html
Адвокат Рабаданова назвал уголовное дело против подзащитного незаконным
Адвокат Рабаданова назвал уголовное дело против подзащитного незаконным - РИА Новости, 08.11.2024
Адвокат Рабаданова назвал уголовное дело против подзащитного незаконным
Адвокат блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова Омар Хулатаев назвал уголовное дело против своего подзащитного незаконным. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T20:55
2024-11-08T20:55
2024-11-08T20:55
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МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова Омар Хулатаев назвал уголовное дело против своего подзащитного незаконным. Как заявил адвокат, он намерен обратиться к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия сотрудников следственного управления УМВД России по Махачкале. "Само уголовное дело возбуждено незаконно… Я, естественно, буду просить у генерального прокурора Краснова, у Бастрыкина Александра Ивановича, чтобы проверили действия сотрудников следственного управления УМВД России по городу Махачкале на законность, имеется ли в их действиях состав преступления", – сказал адвокат на заседании Ленинского районного суда Махачкалы по избранию подозреваемому меры пресечения. Он заявил, что в отношении Рабаданова было совершено "преступление с использованием служебного положения". "Мне он пояснил, что при задержании его избили, он получил удар по лицу, по почкам", – сказал Хулатаев. Рабаданов в свою очередь также заявил, что его били, угрожали, оказывали на него моральное и физическое давление. Рабаданов был задержан в среду в Махачкале, в пятницу Ленинский районный суд города арестовал его на два месяца. Следователь в ходе заседания заявил, что у подозреваемого были изъяты ручная граната, предмет, конструктивно схожий с револьвером, пять патронов и три мобильных телефона.
https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html
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происшествия, россия, махачкала, рамазан рабаданов, игорь краснов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Рамазан Рабаданов, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат Рабаданова назвал уголовное дело против подзащитного незаконным
Адвокат: уголовное дело против Рабаданова возбуждено незаконно
МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Адвокат блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова Омар Хулатаев назвал уголовное дело против своего подзащитного незаконным.
Как заявил адвокат, он намерен обратиться к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову
и председателю СК
России Александру Бастрыкину
с просьбой проверить действия сотрудников следственного управления УМВД России по Махачкале
.
"Само уголовное дело возбуждено незаконно… Я, естественно, буду просить у генерального прокурора Краснова, у Бастрыкина Александра Ивановича, чтобы проверили действия сотрудников следственного управления УМВД России по городу Махачкале на законность, имеется ли в их действиях состав преступления", – сказал адвокат на заседании Ленинского районного суда Махачкалы по избранию подозреваемому меры пресечения.
Он заявил, что в отношении Рабаданова было совершено "преступление с использованием служебного положения".
"Мне он пояснил, что при задержании его избили, он получил удар по лицу, по почкам", – сказал Хулатаев.
Рабаданов в свою очередь также заявил, что его били, угрожали, оказывали на него моральное и физическое давление.
Рабаданов был задержан в среду в Махачкале, в пятницу Ленинский районный суд города арестовал его на два месяца. Следователь в ходе заседания заявил, что у подозреваемого были изъяты ручная граната, предмет, конструктивно схожий с револьвером, пять патронов и три мобильных телефона.