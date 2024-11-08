https://ria.ru/20241108/rabadanov-1982630493.html

Задержанный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия

Задержанный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия - РИА Новости, 08.11.2024

Задержанный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия

Задержанного в Махачкале блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов, передает корреспондент... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:31

2024-11-08T12:31

2024-11-08T14:57

происшествия

махачкала

россия

рамазан рабаданов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982371160_95:116:800:513_1920x0_80_0_0_8485b1a29a3338380637526af7ac7f6d.jpg

МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Задержанного в Махачкале блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рабаданова <…>, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", — сказал судья Ленинского районного суда Махачкалы.Следствие попросило арестовать Рабаданова на два месяца. Следователь пояснил, что при задержании блогера нашли в кармане его куртки ручную гранату РГД-5.Рабаданов стал знаменит в Дагестане в середине 1990-х, тогда озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings и вольной борьбы, собачьи бои, голливудские фильмы, документалки о дикой природе. Всероссийскую известность получил после репортажа с матча Евро-2008 между сборными России и Нидерландов.

https://ria.ru/20240109/sud-1920246991.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, рамазан рабаданов