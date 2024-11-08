https://ria.ru/20241108/rabadanov-1982630493.html
Задержанный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия
Задержанный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия - РИА Новости, 08.11.2024
Задержанный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия
Задержанного в Махачкале блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов, передает корреспондент... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:31
2024-11-08T12:31
2024-11-08T14:57
происшествия
махачкала
россия
рамазан рабаданов
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МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Задержанного в Махачкале блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рабаданова <…>, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов")", — сказал судья Ленинского районного суда Махачкалы.Следствие попросило арестовать Рабаданова на два месяца. Следователь пояснил, что при задержании блогера нашли в кармане его куртки ручную гранату РГД-5.Рабаданов стал знаменит в Дагестане в середине 1990-х, тогда озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings и вольной борьбы, собачьи бои, голливудские фильмы, документалки о дикой природе. Всероссийскую известность получил после репортажа с матча Евро-2008 между сборными России и Нидерландов.
https://ria.ru/20240109/sud-1920246991.html
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происшествия, махачкала, россия, рамазан рабаданов
Происшествия, Махачкала, Россия, Рамазан Рабаданов
Задержанный комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия
Комментатор Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов