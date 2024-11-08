https://ria.ru/20241108/pvo-1982637505.html

Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю

Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 08.11.2024

Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю

Российские средства ПВО уничтожили за неделю 290 украинских беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:55

2024-11-08T12:55

2024-11-08T12:55

специальная военная операция на украине

украина

сша

франция

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-29

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за неделю 290 украинских беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 100 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

украина, сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф