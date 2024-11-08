Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю
МО РФ: ПВО сбила 290 БПЛА ВСУ, 17 авиабомб Hammer и 11 снарядов HIMARS за неделю
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за неделю 290 украинских беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 100 единиц специальной военной автомобильной техники.
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