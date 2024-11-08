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Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/pvo-1982637505.html
Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю
Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю
Российские средства ПВО уничтожили за неделю 290 украинских беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:55
2024-11-08T12:55
специальная военная операция на украине
украина
сша
франция
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-29
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за неделю 290 украинских беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 100 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 290 украинских беспилотников за неделю

МО РФ: ПВО сбила 290 БПЛА ВСУ, 17 авиабомб Hammer и 11 снарядов HIMARS за неделю

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за неделю 290 украинских беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 141 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 100 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАФранцияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МиГ-29БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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