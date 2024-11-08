https://ria.ru/20241108/putin-1982642118.html
Путин открыт к диалогу по Украине, заявил Песков
Путин открыт к диалогу по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 08.11.2024
Путин открыт к диалогу по Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не раз говорил об открытости к диалогу по Украине со всеми заинтересованными сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:18
2024-11-08T13:18
2024-11-08T13:18
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил об открытости к диалогу по Украине со всеми заинтересованными сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта (на Украине - ред.), Путин говорил неоднократно и ранее", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры. На Западе игнорируют отказ Киева от диалога. Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. -0-
https://ria.ru/20241107/putin-1982553598.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Путин открыт к диалогу по Украине, заявил Песков
Песков: Путин неоднократно говорил об открытости к диалогу по Украине