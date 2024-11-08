https://ria.ru/20241108/putin-1982640771.html

Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем, заявили в Кремле

Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.11.2024

Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин обязательно поздравит композитора и пианистку Александру Пахмутову с 95-летием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:11

2024-11-08T13:11

2024-11-08T13:11

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно поздравит композитора и пианистку Александру Пахмутову с 95-летием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. "Президент обязательно поздравит Пахмутову с днем рождения", - сказал Песков. Он уточнил, что это обязательно произойдет. "Это тоже мы никогда не анонсируем. Президент обязательно поздравит с днем рождения", - продолжил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, готовятся ли какие-то указы о награждении Пахмутовой.

https://ria.ru/20240902/volgograd-1970029901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александра пахмутова, дмитрий песков, владимир путин, новости культуры