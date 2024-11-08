https://ria.ru/20241108/putin-1982640771.html
Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем, заявили в Кремле
Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.11.2024
Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин обязательно поздравит композитора и пианистку Александру Пахмутову с 95-летием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:11
2024-11-08T13:11
2024-11-08T13:11
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно поздравит композитора и пианистку Александру Пахмутову с 95-летием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. "Президент обязательно поздравит Пахмутову с днем рождения", - сказал Песков. Он уточнил, что это обязательно произойдет. "Это тоже мы никогда не анонсируем. Президент обязательно поздравит с днем рождения", - продолжил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, готовятся ли какие-то указы о награждении Пахмутовой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александра пахмутова, дмитрий песков, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Александра Пахмутова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новости культуры
Путин обязательно поздравит Пахмутову с юбилеем, заявили в Кремле
Песков: Путин обязательно поздравит композитора Пахмутову с 95-летием
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно поздравит композитора и пианистку Александру Пахмутову с 95-летием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года.
"Президент обязательно поздравит Пахмутову с днем рождения", - сказал Песков.
Он уточнил, что это обязательно произойдет.
"Это тоже мы никогда не анонсируем. Президент обязательно поздравит с днем рождения", - продолжил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, готовятся ли какие-то указы о награждении Пахмутовой.