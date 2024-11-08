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Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха россиян - РИА Новости, 08.11.2024
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Туризм
 
05:41 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/puteshestviya-1982484710.html
Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха россиян
Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха россиян - РИА Новости, 08.11.2024
Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха россиян
Эксперты определили самые популярные у россиян страны для встречи нового года, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:41
2024-11-08T05:41
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
россия
новый год
туристы
калининград
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные у россиян страны для встречи нового года, сообщает "Авиасейлс".Специалисты сервиса проанализировали бронирования пользователей и оказалось, что 64 процента из них проведут праздничные выходные в РФ.Москва — самое популярное направление, поездку туда запланировали 19 процентов туристов. В среднем они проведут в столице шесть дней.В Санкт-Петербург отправятся 13 процентов путешественников. Они планируют провести в городе около недели.Сочи выбрали семь процентов туристов. Средняя продолжительность отдыха — также неделя.В Калининград отправятся пять процентов пользователей, а четыре процента поедут оздоравливаться на курорты Минвод.За рубежом проведут каникулы 36 процентов российских туристов, что на десять процентов больше, чем год назад. Лидер спроса – Ташкент, отели в котором забронировали восемь процентов путешественников. Почти столько же улетят на Пхукет, по пять процентов посетят Ереван и Бангкок. Замыкает пятерку наиболее востребованных направлений Минск, куда поедут четыре процента пользователей.
https://ria.ru/20240902/tailand-1965048082.html
москва
санкт-петербург
россия
калининград
сочи
минеральные воды
ташкент
минск
таиланд
пхукет (остров)
бангкок
ереван
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новости - туризм, москва, санкт-петербург, россия, новый год, туристы, калининград, сочи, минеральные воды, ташкент, минск, таиланд, пхукет (остров), бангкок, ереван, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Новый год, туристы, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Ташкент, Минск, Таиланд, Пхукет (остров), Бангкок, Ереван, куда поехать, куда можно лететь
Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха россиян

"Авиасейлс": две трети путешественников встретят Новый год в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные у россиян страны для встречи нового года, сообщает "Авиасейлс".
Специалисты сервиса проанализировали бронирования пользователей и оказалось, что 64 процента из них проведут праздничные выходные в РФ.
Москва — самое популярное направление, поездку туда запланировали 19 процентов туристов. В среднем они проведут в столице шесть дней.
В Санкт-Петербург отправятся 13 процентов путешественников. Они планируют провести в городе около недели.
Сочи выбрали семь процентов туристов. Средняя продолжительность отдыха — также неделя.
В Калининград отправятся пять процентов пользователей, а четыре процента поедут оздоравливаться на курорты Минвод.
За рубежом проведут каникулы 36 процентов российских туристов, что на десять процентов больше, чем год назад. Лидер спроса – Ташкент, отели в котором забронировали восемь процентов путешественников. Почти столько же улетят на Пхукет, по пять процентов посетят Ереван и Бангкок. Замыкает пятерку наиболее востребованных направлений Минск, куда поедут четыре процента пользователей.
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургРоссияНовый годтуристыКалининградСочиМинеральные ВодыТашкентМинскТаиландПхукет (остров)БангкокЕреванкуда поехатькуда можно лететь
 
 
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