https://ria.ru/20241108/puteshestviya-1982484710.html

Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха россиян

Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха россиян - РИА Новости, 08.11.2024

Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха россиян

Эксперты определили самые популярные у россиян страны для встречи нового года, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T05:41

2024-11-08T05:41

2024-11-08T05:41

туризм

новости - туризм

москва

санкт-петербург

россия

новый год

туристы

калининград

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные у россиян страны для встречи нового года, сообщает "Авиасейлс".Специалисты сервиса проанализировали бронирования пользователей и оказалось, что 64 процента из них проведут праздничные выходные в РФ.Москва — самое популярное направление, поездку туда запланировали 19 процентов туристов. В среднем они проведут в столице шесть дней.В Санкт-Петербург отправятся 13 процентов путешественников. Они планируют провести в городе около недели.Сочи выбрали семь процентов туристов. Средняя продолжительность отдыха — также неделя.В Калининград отправятся пять процентов пользователей, а четыре процента поедут оздоравливаться на курорты Минвод.За рубежом проведут каникулы 36 процентов российских туристов, что на десять процентов больше, чем год назад. Лидер спроса – Ташкент, отели в котором забронировали восемь процентов путешественников. Почти столько же улетят на Пхукет, по пять процентов посетят Ереван и Бангкок. Замыкает пятерку наиболее востребованных направлений Минск, куда поедут четыре процента пользователей.

https://ria.ru/20240902/tailand-1965048082.html

москва

санкт-петербург

россия

калининград

сочи

минеральные воды

ташкент

минск

таиланд

пхукет (остров)

бангкок

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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