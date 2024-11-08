https://ria.ru/20241108/promsektor-1982725252.html

Глава Прикамья обсудил с Антоном Алихановым развитие промсектора региона

Глава Прикамья обсудил с Антоном Алихановым развитие промсектора региона - РИА Новости, 08.11.2024

Глава Прикамья обсудил с Антоном Алихановым развитие промсектора региона

Глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, который находится в Прикамье с рабочим визитом, о... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:12

2024-11-08T17:12

2024-11-08T17:12

пермский край

антон алиханов

дмитрий махонин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, который находится в Прикамье с рабочим визитом, о развитии промышленного сектора края и действующих мерах поддержки отрасли, сообщает пресс-службе регионального правительства. В ходе визита министр и губернатор посетили ряд предприятий двигателестроения. "Я хочу отметить, что Пермский край растет с точки зрения промышленного производства быстрее среднероссийских показателей. Химия - ваш главный драйвер, больше 40% в обработке, и машиностроение, как мы видим, тоже развивается очень активно. Мы, со своей стороны, в последние годы достаточно объемно помогаем, в том числе и машиностроительным предприятиям – более 20 миллиардов рублей на различные проекты по федеральной линии было направлено", – приводятся на сайте Минпромторга слова Алиханова. В свою очередь, Махонин подчеркнул, что регион на системном уровне поддерживает развитие предприятий. В том числе благодаря этому индекс промпроизводства в Пермском крае на январь-сентябрь 2024 года составил 107,4%. Всего в промышленности Прикамья занято почти 240 тысяч человек, работают более пяти тысяч предприятий. "Одним из важных вопросов для нас является подготовка кадров для промышленности региона. Для этого вкладываемся в развитие среднего образования, здесь нам помогают сами промышленники. Обновляем образовательную инфраструктуру, закупаем современное оборудование, проводятся практические занятия на предприятиях. Также организуем раннюю профориентацию для детей – у нас запущены в школах профильные классы", – привели в пресс-службе слова губернатора. Отдельно Махонин рассказал о мерах поддержки предприятий региона. Для этого используются федеральные и краевые программы. Это льготные займы ФРП, присвоение статуса "приоритетный" инвестиционным проектам, участие в нацпроекте "Производительность труда". По поручению президента РФ Владимира Путина поддержка оказывается в первую очередь промышленникам, выполняющим гособоронзаказ.

https://ria.ru/20241108/msb--1982484928.html

https://ria.ru/20241028/stroitelstvo-1980526917.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, антон алиханов, дмитрий махонин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)