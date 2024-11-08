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Суд в Ростове-на-Дону осудил двух мужчин, переводивших деньги террористам - РИА Новости, 08.11.2024
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19:33 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/prigovor-1982754444.html
Суд в Ростове-на-Дону осудил двух мужчин, переводивших деньги террористам
Суд в Ростове-на-Дону осудил двух мужчин, переводивших деньги террористам - РИА Новости, 08.11.2024
Суд в Ростове-на-Дону осудил двух мужчин, переводивших деньги террористам
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам и к 9 годам 1 месяцу двух мужчин, которые переводили деньги террористам запрещенной в РФ... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:33
2024-11-08T19:33
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам и к 9 годам 1 месяцу двух мужчин, которые переводили деньги террористам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщили в пресс-службе суда. "Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Булатова Магомед-Вали…и Нурмагомедова Наримана… Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Булатову…13 лет в исправительной колонии строгого режима… Нурмагомедову… 9 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с приговором суда, подсудимым назначено наказание по совокупности с приговором Избербашского городского суда Республики Дагестан. Также подсудимым назначены штрафы: Булатову в размере 50 тысяч рублей, Нурмагомедову 20 тысяч рублей. Суд установил, что в 2021 году Булатов, находясь на территории Дагестана, решил принять участие в деятельности запрещённой международной террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам"*. В период с января 2021 по апрель 2022 года Булатов в беседах со своими знакомыми, в том числе Нурмагомедовым, формировал привлекательный образ этой террористической организации и оправдывал ее деятельность. В этот же период Булатов предлагал своим знакомым, включая Нурмагомедова, передавать деньги на нужды террористов. При этом 23 октября 2021 года Булатов осуществил денежный перевод на кошелек, предоставленный участником этой террористической организации. Нурмагомедов в ходе общения с Булатовым также решил оказать финансовую поддержку международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, и передал Булатову денежные средства. Уточняется, что Булатов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и частью 4 статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма), а Нурмагомедов – в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, отмечается в сообщении пресс-службы Южного окружного военного суда.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241023/moskva-1979463107.html
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россия, ростов-на-дону, общество
Россия, Ростов-на-Дону, Общество
Суд в Ростове-на-Дону осудил двух мужчин, переводивших деньги террористам

Военный суд в Ростове-на-Дону осудил 2 мужчин, переводивших деньги террористам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам и к 9 годам 1 месяцу двух мужчин, которые переводили деньги террористам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщили в пресс-службе суда.
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Булатова Магомед-Вали…и Нурмагомедова Наримана… Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Булатову…13 лет в исправительной колонии строгого режима… Нурмагомедову… 9 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в соответствии с приговором суда, подсудимым назначено наказание по совокупности с приговором Избербашского городского суда Республики Дагестан. Также подсудимым назначены штрафы: Булатову в размере 50 тысяч рублей, Нурмагомедову 20 тысяч рублей.
Суд установил, что в 2021 году Булатов, находясь на территории Дагестана, решил принять участие в деятельности запрещённой международной террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам"*. В период с января 2021 по апрель 2022 года Булатов в беседах со своими знакомыми, в том числе Нурмагомедовым, формировал привлекательный образ этой террористической организации и оправдывал ее деятельность. В этот же период Булатов предлагал своим знакомым, включая Нурмагомедова, передавать деньги на нужды террористов.
При этом 23 октября 2021 года Булатов осуществил денежный перевод на кошелек, предоставленный участником этой террористической организации.
Нурмагомедов в ходе общения с Булатовым также решил оказать финансовую поддержку международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, и передал Булатову денежные средства.
Уточняется, что Булатов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и частью 4 статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма), а Нурмагомедов – в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, отмечается в сообщении пресс-службы Южного окружного военного суда.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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