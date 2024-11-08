https://ria.ru/20241108/pozhar-1982773743.html

В Барнауле при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В Барнауле при пожаре в частном доме погибли четыре человека - РИА Новости, 08.11.2024

В Барнауле при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Пожар произошел в Барнауле, четыре человека, включая ребенка, погибли, пожар потушен, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T23:33

2024-11-08T23:33

2024-11-08T23:33

происшествия

жилье

барнаул

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в Барнауле, четыре человека, включая ребенка, погибли, пожар потушен, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Барнауле загорелся частный жилой дом и надворные постройки. При тушении обнаружены тела женщин 64 и 44 лет, мужчины 67 лет и ребенка 4 лет. Пожар на 120 "квадратах" потушили 52 специалиста и 14 единиц техники", - говорится в сообщении. Позднее ведомство информировало, что, по уточненным данным, до приезда спасателей из горящего дома очевидец вывел девочку 5 лет и мальчика 12 лет.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982769157.html

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происшествия, жилье, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)