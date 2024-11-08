https://ria.ru/20241108/pozhar-1982769157.html

При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека

При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека - РИА Новости, 08.11.2024

При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека

Тела мужчины и двух женщин обнаружили сотрудники МЧС при тушении пожара в частном деревянном доме в Тюмени, по факту их гибели прокуратура и следственные органы РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:09

2024-11-08T22:09

2024-11-08T22:09

происшествия

тюмень

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Тела мужчины и двух женщин обнаружили сотрудники МЧС при тушении пожара в частном деревянном доме в Тюмени, по факту их гибели прокуратура и следственные органы организовали проверки. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на улице Рябиновой в СНТ "Строитель-3" поступило в пятницу в девятом часу вечера по местному времени, к прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома. "Пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела трех погибших людей (взрослые)… По предварительным данным, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС. По данному факту следственным отделом по Центральному АО города Тюмени СУ СК по Тюменской области организована процессуальная проверка. В пресс-службе ведомства уточняют, что при ликвидации пожара в двухэтажном брусовом доме обнаружены тела 59-летнего мужчины и двух женщин 60 и 83 лет без внешних признаков криминальной смерти. Среди версий произошедшего - неисправность печного оборудования и электропроводки. Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Организованная областной прокуратурой проверка направлена на оценку соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982671250.html

https://ria.ru/20240927/podzhog-1975058104.html

тюмень

тюменская область

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происшествия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)