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При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека - РИА Новости, 08.11.2024
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22:09 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/pozhar-1982769157.html
При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека
При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека - РИА Новости, 08.11.2024
При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека
Тела мужчины и двух женщин обнаружили сотрудники МЧС при тушении пожара в частном деревянном доме в Тюмени, по факту их гибели прокуратура и следственные органы РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:09
2024-11-08T22:09
происшествия
тюмень
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Тела мужчины и двух женщин обнаружили сотрудники МЧС при тушении пожара в частном деревянном доме в Тюмени, по факту их гибели прокуратура и следственные органы организовали проверки. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на улице Рябиновой в СНТ "Строитель-3" поступило в пятницу в девятом часу вечера по местному времени, к прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома. "Пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела трех погибших людей (взрослые)… По предварительным данным, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС. По данному факту следственным отделом по Центральному АО города Тюмени СУ СК по Тюменской области организована процессуальная проверка. В пресс-службе ведомства уточняют, что при ликвидации пожара в двухэтажном брусовом доме обнаружены тела 59-летнего мужчины и двух женщин 60 и 83 лет без внешних признаков криминальной смерти. Среди версий произошедшего - неисправность печного оборудования и электропроводки. Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Организованная областной прокуратурой проверка направлена на оценку соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20241108/pozhar-1982671250.html
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тюмень
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происшествия, тюмень, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека

МЧС: в Тюмени при пожаре в частном доме погибли мужчина и две женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Тела мужчины и двух женщин обнаружили сотрудники МЧС при тушении пожара в частном деревянном доме в Тюмени, по факту их гибели прокуратура и следственные органы организовали проверки.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на улице Рябиновой в СНТ "Строитель-3" поступило в пятницу в девятом часу вечера по местному времени, к прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома.
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"Пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела трех погибших людей (взрослые)… По предварительным данным, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
По данному факту следственным отделом по Центральному АО города Тюмени СУ СК по Тюменской области организована процессуальная проверка. В пресс-службе ведомства уточняют, что при ликвидации пожара в двухэтажном брусовом доме обнаружены тела 59-летнего мужчины и двух женщин 60 и 83 лет без внешних признаков криминальной смерти. Среди версий произошедшего - неисправность печного оборудования и электропроводки. Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Организованная областной прокуратурой проверка направлена на оценку соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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