https://ria.ru/20241108/pozhar-1982724080.html

В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе

В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе - РИА Новости, 08.11.2024

В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе

Пожар произошел на газопроводе в пермском поселке Дивья, огонь перекинулся на жилой дом с несколькими квартирами, сообщает администрация Добрянского округа в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:56

2024-11-08T16:56

2024-11-08T16:56

происшествия

пермский край

советский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на газопроводе в пермском поселке Дивья, огонь перекинулся на жилой дом с несколькими квартирами, сообщает администрация Добрянского округа в Пермском крае. "Сегодня в поселке Дивья случилась страшная трагедия: при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной службы и МЧС удалось обойтись без жертв", - говорится в сообщении администрации. Как уточнили в краевом МЧС, пожар произошел на улице Советской в 14.07 (12.07 мск), его площадь составила 262 "квадрата". Горел двухквартирный дом и надворные постройки. В результате пожара пострадал один человек. Возгорание ликвидировано. "До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек. Предварительная площадь пожара составила 262 метра квадратных. На пожаре имеется травмированный", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982671250.html

пермский край

советский

россия

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происшествия, пермский край, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия