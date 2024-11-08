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В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе - РИА Новости, 08.11.2024
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16:56 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/pozhar-1982724080.html
В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе
В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе - РИА Новости, 08.11.2024
В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе
Пожар произошел на газопроводе в пермском поселке Дивья, огонь перекинулся на жилой дом с несколькими квартирами, сообщает администрация Добрянского округа в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:56
2024-11-08T16:56
происшествия
пермский край
советский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на газопроводе в пермском поселке Дивья, огонь перекинулся на жилой дом с несколькими квартирами, сообщает администрация Добрянского округа в Пермском крае. "Сегодня в поселке Дивья случилась страшная трагедия: при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной службы и МЧС удалось обойтись без жертв", - говорится в сообщении администрации. Как уточнили в краевом МЧС, пожар произошел на улице Советской в 14.07 (12.07 мск), его площадь составила 262 "квадрата". Горел двухквартирный дом и надворные постройки. В результате пожара пострадал один человек. Возгорание ликвидировано. "До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек. Предварительная площадь пожара составила 262 метра квадратных. На пожаре имеется травмированный", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241108/pozhar-1982671250.html
пермский край
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происшествия, пермский край, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Пермский край, Советский , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Пермском поселке произошел пожар на газопроводе

В Пермском поселке Дивья произошел пожар на газопроводе, есть пострадавший

© Фото : Администрация Добрянского городского округа/ВКонтактеПожар в пермском поселке Дивья
Пожар в пермском поселке Дивья - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Администрация Добрянского городского округа/ВКонтакте
Пожар в пермском поселке Дивья
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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на газопроводе в пермском поселке Дивья, огонь перекинулся на жилой дом с несколькими квартирами, сообщает администрация Добрянского округа в Пермском крае.
"Сегодня в поселке Дивья случилась страшная трагедия: при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной службы и МЧС удалось обойтись без жертв", - говорится в сообщении администрации.
Как уточнили в краевом МЧС, пожар произошел на улице Советской в 14.07 (12.07 мск), его площадь составила 262 "квадрата". Горел двухквартирный дом и надворные постройки. В результате пожара пострадал один человек. Возгорание ликвидировано.
"До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек. Предварительная площадь пожара составила 262 метра квадратных. На пожаре имеется травмированный", - рассказали в ведомстве.
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ПроисшествияПермский крайСоветскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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