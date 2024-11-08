https://ria.ru/20241108/pozhar-1982671250.html

В Ингушетии умер второй ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме

В Ингушетии умер второй ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме - РИА Новости, 08.11.2024

В Ингушетии умер второй ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме

Пострадавший в результате пожара в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии ребенок скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:50

2024-11-08T14:50

2024-11-08T14:50

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

малгобекский район

россия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Пострадавший в результате пожара в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии ребенок скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном ГУ МЧС. В четверг в Малгобекском районе в селении Инарки произошло возгорание частного домовладения на площади 40 квадратных метров. В результате пожара, по данным прокуратуры региона, погиб ребенок 2021 года рождения, пострадали еще два человека, в том числе один ребенок 2020 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, по информации СУ СК региона, в качестве одной из версий причин пожара рассматривается неисправность электропроводки. "Второй ребенок, пострадавший на пожаре, скончался в больнице. Мать детей находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241022/pozhar-1979238735.html

малгобекский район

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), малгобекский район, россия, происшествия