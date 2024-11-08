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В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 08.11.2024
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11:17 08.11.2024 (обновлено: 11:20 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/pozhar-1982614559.html
В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре
В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 08.11.2024
В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре
Мужчина и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Брянске вечером в четверг, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:17
2024-11-08T11:20
происшествия
россия
брянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Брянске вечером в четверг, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Вечером 7 ноября 2024 года произошло возгорание частного жилого дома по улице Уральской в Фокинском районе города Брянска. По предварительным данным, в ходе пожара погибли двое малолетних детей, проживавших в указанном доме, и сожитель их матери. Женщина выбралась из жилища, в настоящее время она находится в лечебном учреждении", – говорится в сообщении. Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначен комплекс судебных экспертиз, дело находится на контроле руководства СУСК. По данным пресс-службы МЧС РФ, в огне погибли дети двух и одиннадцати лет, площадь пожара составила 230 квадратных метров, его ликвидировали 16 спасателей и 4 единицы техники. В прокуратуре Брянской области добавили, что в ведомстве проконтролируют установление обстоятельств и причин возгорания, а также проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
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происшествия, россия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Брянск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре

В Брянске при пожаре в частном доме погибли мужчина и двое малолетних детей

© Фото : Брянский Следком/TelegramСотрудник СК России на месте пожара в частном доме в Фокинском районе в Брянске
Сотрудник СК России на месте пожара в частном доме в Фокинском районе в Брянске - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Брянский Следком/Telegram
Сотрудник СК России на месте пожара в частном доме в Фокинском районе в Брянске
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Брянске вечером в четверг, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
«
"Вечером 7 ноября 2024 года произошло возгорание частного жилого дома по улице Уральской в Фокинском районе города Брянска. По предварительным данным, в ходе пожара погибли двое малолетних детей, проживавших в указанном доме, и сожитель их матери. Женщина выбралась из жилища, в настоящее время она находится в лечебном учреждении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначен комплекс судебных экспертиз, дело находится на контроле руководства СУСК.
По данным пресс-службы МЧС РФ, в огне погибли дети двух и одиннадцати лет, площадь пожара составила 230 квадратных метров, его ликвидировали 16 спасателей и 4 единицы техники. В прокуратуре Брянской области добавили, что в ведомстве проконтролируют установление обстоятельств и причин возгорания, а также проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
Место пожара в Воскресенске Московской области. 6 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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6 октября, 21:29
 
ПроисшествияРоссияБрянскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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