В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре
В Брянске при пожаре в частном доме погибли мужчина и двое малолетних детей
© Фото : Брянский Следком/TelegramСотрудник СК России на месте пожара в частном доме в Фокинском районе в Брянске
Сотрудник СК России на месте пожара в частном доме в Фокинском районе в Брянске
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Брянске вечером в четверг, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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"Вечером 7 ноября 2024 года произошло возгорание частного жилого дома по улице Уральской в Фокинском районе города Брянска. По предварительным данным, в ходе пожара погибли двое малолетних детей, проживавших в указанном доме, и сожитель их матери. Женщина выбралась из жилища, в настоящее время она находится в лечебном учреждении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначен комплекс судебных экспертиз, дело находится на контроле руководства СУСК.
По данным пресс-службы МЧС РФ, в огне погибли дети двух и одиннадцати лет, площадь пожара составила 230 квадратных метров, его ликвидировали 16 спасателей и 4 единицы техники. В прокуратуре Брянской области добавили, что в ведомстве проконтролируют установление обстоятельств и причин возгорания, а также проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей.
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