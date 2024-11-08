https://ria.ru/20241108/pozhar-1982614559.html

В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре

В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 08.11.2024

В Брянске мужчина и двое детей погибли при пожаре

Мужчина и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Брянске вечером в четверг, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:17

2024-11-08T11:17

2024-11-08T11:20

происшествия

россия

брянск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина и двое детей погибли во время пожара в частном доме в Брянске вечером в четверг, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Вечером 7 ноября 2024 года произошло возгорание частного жилого дома по улице Уральской в Фокинском районе города Брянска. По предварительным данным, в ходе пожара погибли двое малолетних детей, проживавших в указанном доме, и сожитель их матери. Женщина выбралась из жилища, в настоящее время она находится в лечебном учреждении", – говорится в сообщении. Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначен комплекс судебных экспертиз, дело находится на контроле руководства СУСК. По данным пресс-службы МЧС РФ, в огне погибли дети двух и одиннадцати лет, площадь пожара составила 230 квадратных метров, его ликвидировали 16 спасателей и 4 единицы техники. В прокуратуре Брянской области добавили, что в ведомстве проконтролируют установление обстоятельств и причин возгорания, а также проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей.

https://ria.ru/20241006/gibel-1976653336.html

россия

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)