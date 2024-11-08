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При пожаре в бурятском селе погибли 50 коров

При пожаре в бурятском селе погибли 50 коров - РИА Новости, 08.11.2024

При пожаре в бурятском селе погибли 50 коров

Пятьдесят коров погибли при пожаре в селе Нижние Тальцы в Заиграевском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:53

2024-11-08T10:53

2024-11-08T10:53

заиграевский район

происшествия

республика бурятия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Пятьдесят коров погибли при пожаре в селе Нижние Тальцы в Заиграевском районе Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС в Telegram-канале. Пожар произошел ночью 8 ноября. На момент прибытия пожарных хозпостройка была полностью охвачена огнем. "До ближайшего дома было 30 метров, угрозы распространения огня на другие постройки не было. Огнеборцам потребовалось 21 минута, чтобы ликвидировать возгорание. К сожалению, в результате пожара была полностью уничтожена стайка, в которой содержалось 50 голов коров. Все животные погибли", - говорится в сообщении. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, отмечают в агентстве.

https://ria.ru/20240518/pozhar-1946872255.html

заиграевский район

республика бурятия

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заиграевский район, происшествия, республика бурятия