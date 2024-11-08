https://ria.ru/20241108/pozhar-1982583858.html

В Тайшете при пожаре в доме пострадали два человека

В Тайшете при пожаре в доме пострадали два человека - РИА Новости, 08.11.2024

В Тайшете при пожаре в доме пострадали два человека

В Тайшете во время пожара в многоквартирном доме пострадали два человека, причиной возгорания стал поджог, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:45

2024-11-08T08:45

2024-11-08T09:37

происшествия

тайшет

иркутская область

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ИРКУТСК, 8 ноя - РИА Новости. В Тайшете во время пожара в многоквартирном доме пострадали два человека, причиной возгорания стал поджог, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. В Тайшете на улице Транспортной произошел пожар в многоэтажном доме, загорелась квартира на первом этаже. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу были спасены 12 жителей, еще 10 человек спускали с верхних этажей с помощью пожарных лестниц. "В горящей квартире были обнаружены пострадавшие: 20-летний мужчина и 58-летняя женщина. Их передали бригаде скорой медицинской помощи. Дознаватели установили, что пожар произошел в результате поджога", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливается виновный в поджоге.

https://ria.ru/20241008/pozhar-1976998677.html

тайшет

иркутская область

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происшествия, тайшет, иркутская область