https://ria.ru/20241108/pozdravlenie-1982626160.html

Бречалов поздравил коллектив концерна "Калашников" с госнаградой

Бречалов поздравил коллектив концерна "Калашников" с госнаградой - РИА Новости, 08.11.2024

Бречалов поздравил коллектив концерна "Калашников" с госнаградой

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил коллектив концерна "Калашников" с государственной наградой "За доблестный труд" и заявил, что рабочие концерна своим РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:08

2024-11-08T12:08

2024-11-08T12:08

удмуртская республика

россия

ижевск

александр бречалов

владимир путин

василий тонкошкуров

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УФА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил коллектив концерна "Калашников" с государственной наградой "За доблестный труд" и заявил, что рабочие концерна своим трудом приближают победу России. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, коллектив концерна "Калашников" удостоен государственной награды за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала РФ. В Ижевске первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Василий Тонкошкуров вручил орден "За доблестный труд" гендиректору концерна, члену бюро союза машиностроителей России Алану Лушникову. С высокой наградой коллектив предприятия поздравил глава региона. "Команда Удмуртии сейчас работает в режиме "все для победы". Вы на предприятии производите ту номенклатуру вооружения, которая помогает приблизить этот день. Моя задача как главы региона - повышать качество жизни в городе, республике, чтобы вам и вашим детям было комфортно здесь жить. Чтобы вы гордились не только нашим легендарным предприятием, но и тем, что вы живете и трудитесь в Ижевске, в оружейной столице. Я благодарю вас за труд. Убежден, что с такой командой заводчан победа будет за нами", - приводятся слова Бречалова. Концерн "Калашников" – это современное предприятие, на котором проходит очередная волна модернизации оборудования, закупаются новые станки и расширяется производство. Завод обеспечивает военнослужащих РФ автоматами Калашникова, снайперскими винтовками, высокоточным ракетно-артиллерийским вооружением и БПЛА в зоне СВО. Предприятие с честью выполняет свою главную миссию - вносит весомый вклад в защиту независимости России и ее государственных интересов, добавили в пресс-службе. "Эта награда – высокая честь для коллектива предприятия, особый знак признания его производственных заслуг, символ трудовой славы. Благодарю работников "Калашникова" за доблесть и самоотверженность, ответственность и патриотизм, которые они проявляют при выполнении важнейших государственных задач. С момента основания и до сегодняшних дней наш завод незыблемо стоит на страже интересов Отечества, и это – именно та нерушимая основа, объединяющая трудовые заслуги многих поколений ижевских оружейников на протяжении более чем двухсот лет", – цитирует пресс-служба Лушникова. Власти региона напомнили, что предприятие неоднократно удостаивалось государственных наград за выдающиеся трудовые достижения: в разные годы оборонному заводу были вручены ордена Ленина (1942), Красного Знамени (1944), Трудового Красного Знамени (1957) и Октябрьской революции (1970). "На торжественной церемонии ряду сотрудников "Калашникова" вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За трудовую доблесть" и "Михаил Калашников" Министерства обороны РФ, благодарности заместителя министра обороны РФ за вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации и личный профессионализм",- говорится в релизе.

https://ria.ru/20241103/brechalov-1981659152.html

https://ria.ru/20240821/blagodarnost-1967649615.html

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ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ижевск, александр бречалов, владимир путин, василий тонкошкуров