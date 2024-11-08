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Песков ответил на вопрос о передаче послания Киеву через премьера Венгрии - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 08.11.2024 (обновлено: 13:24 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/poslanie-1982639039.html
Песков ответил на вопрос о передаче послания Киеву через премьера Венгрии
Песков ответил на вопрос о передаче послания Киеву через премьера Венгрии - РИА Новости, 08.11.2024
Песков ответил на вопрос о передаче послания Киеву через премьера Венгрии
Россия не передавала послание Киеву через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:02
2024-11-08T13:24
специальная военная операция на украине
венгрия
россия
виктор орбан
дмитрий песков
в мире
украина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия не передавала послание Киеву через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, через Орбана ничего не передавал", - сказа Песков журналистам на вопрос о том, передавал ли президент РФ Владимир Путин через Орбана какие-то послания для украинской стороны.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20241108/evropa-1982605095.html
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венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, В мире, Украина
Песков ответил на вопрос о передаче послания Киеву через премьера Венгрии

Песков заявил, что Россия не передавала послание Киеву через Орбана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия не передавала послание Киеву через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, через Орбана ничего не передавал", - сказа Песков журналистам на вопрос о том, передавал ли президент РФ Владимир Путин через Орбана какие-то послания для украинской стороны.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Вчера, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВенгрияРоссияВиктор ОрбанДмитрий ПесковВ миреУкраина
 
 
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