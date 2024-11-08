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В ЕС хотят повысить пошлины на товары из России - РИА Новости, 08.11.2024
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16:22 08.11.2024
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В ЕС хотят повысить пошлины на товары из России
В ЕС хотят повысить пошлины на товары из России - РИА Новости, 08.11.2024
В ЕС хотят повысить пошлины на товары из России
Страны Северной Европы и Балтии, Польша и Ирландия направили в Еврокомиссию письмо с предложением повысить импортные пошлины на российские товары, сообщает в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:22
2024-11-08T16:22
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Страны Северной Европы и Балтии, Польша и Ирландия направили в Еврокомиссию письмо с предложением повысить импортные пошлины на российские товары, сообщает в пятницу шведский МИД. "Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса вместе с коллегами-министрами из Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы и Польши написали письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары", - говорится в сообщении ведомства на сайте шведского правительства. Как уточняет ведомство, инициативная группа стран таким образом подчеркивает, что ЕС необходимо делать больше для поддержки Украины. Повышение импортных пошлин, как утверждает шведский МИД, нанесет ущерб российскому экспорту в ЕС и сократит финансирование, используемое в конфликте на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, польша, ирландия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, финляндия
Россия, Польша, Ирландия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Финляндия
В ЕС хотят повысить пошлины на товары из России

Ряд стран написали письмо в ЕК с предложением повысить пошлины на товары из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Страны Северной Европы и Балтии, Польша и Ирландия направили в Еврокомиссию письмо с предложением повысить импортные пошлины на российские товары, сообщает в пятницу шведский МИД.
"Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса вместе с коллегами-министрами из Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы и Польши написали письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары", - говорится в сообщении ведомства на сайте шведского правительства.
Как уточняет ведомство, инициативная группа стран таким образом подчеркивает, что ЕС необходимо делать больше для поддержки Украины. Повышение импортных пошлин, как утверждает шведский МИД, нанесет ущерб российскому экспорту в ЕС и сократит финансирование, используемое в конфликте на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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