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Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"

Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 08.11.2024

Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"

Самолет "Уральских авиалиний" из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T06:13

2024-11-08T06:13

2024-11-08T06:13

происшествия

владивосток

екатеринбург

уральские авиалинии

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в 5.50 (22.50 мск четверга) в международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Екатеринбург – Владивосток. На борту самолета находились 164 пассажира. Посадка произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась", - говорится в сообщении. Из-за этого задержан рейс Владивосток – Екатеринбург, который планировался к вылету в 8.20 (01.20 мск). Вылет перенесен на 15.00 (08.00 мск). Отправления ожидают 127 пассажиров, из них 20 – несовершеннолетних. Перевозчик принял меры по организации питания и размещения пассажиров.

https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html

владивосток

екатеринбург

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происшествия, владивосток, екатеринбург, уральские авиалинии, дальневосточная транспортная прокуратура