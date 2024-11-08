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Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 08.11.2024
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06:13 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/posadka-1982574755.html
Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"
Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 08.11.2024
Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"
Самолет "Уральских авиалиний" из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:13
2024-11-08T06:13
происшествия
владивосток
екатеринбург
уральские авиалинии
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в 5.50 (22.50 мск четверга) в международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Екатеринбург – Владивосток. На борту самолета находились 164 пассажира. Посадка произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась", - говорится в сообщении. Из-за этого задержан рейс Владивосток – Екатеринбург, который планировался к вылету в 8.20 (01.20 мск). Вылет перенесен на 15.00 (08.00 мск). Отправления ожидают 127 пассажиров, из них 20 – несовершеннолетних. Перевозчик принял меры по организации питания и размещения пассажиров.
https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html
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происшествия, владивосток, екатеринбург, уральские авиалинии, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Екатеринбург, Уральские авиалинии, Дальневосточная транспортная прокуратура
Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"

Самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку во Владивостоке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня в 5.50 (22.50 мск четверга) в международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Екатеринбург – Владивосток. На борту самолета находились 164 пассажира. Посадка произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась", - говорится в сообщении.
Из-за этого задержан рейс Владивосток – Екатеринбург, который планировался к вылету в 8.20 (01.20 мск). Вылет перенесен на 15.00 (08.00 мск). Отправления ожидают 127 пассажиров, из них 20 – несовершеннолетних. Перевозчик принял меры по организации питания и размещения пассажиров.
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ПроисшествияВладивостокЕкатеринбургУральские авиалинииДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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