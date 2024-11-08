https://ria.ru/20241108/polsha-1982766290.html
Сейм Польши не принял закон о декриминализации абортов
Сейм Польши не принял закон о декриминализации абортов - РИА Новости, 08.11.2024
Сейм Польши не принял закон о декриминализации абортов
Сейм Польши не смог принять закон о декриминализации абортов, направит документ на дальнейшее рассмотрение. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T21:26
2024-11-08T21:26
2024-11-08T21:26
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ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Сейм Польши не смог принять закон о декриминализации абортов, направит документ на дальнейшее рассмотрение. Ранее сейм отклонил законопроект, отменяющий запрет абортов. В парламенте состоялось рассмотрение проекта закона, который предлагает декриминализацию нарушения закона о запрете абортов. В настоящее время проведение процедуры прерывания с согласия женщины ее беременности наказывается ограничением свободы или лишением свободы на срок до 5 лет. Новый законопроект предлагает применять это наказание только в том случае, если с наступления беременности прошло более 12 недель. В ходе пятничного голосования сейм 232 голосами против 216 при четырех воздержавшихся направил данный законопроект на дальнейшее рассмотрение в профильную комиссию. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Ранее прервать беременность можно было и по причине патологии плода, но осенью 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что так называемая евгеническая предпосылка абортов неконституционна. Решение вызвало многочисленные протесты и негодование местного населения.
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в мире, польша
Сейм Польши не принял закон о декриминализации абортов
Сейм Польши направил закон о декриминализации абортов на дальнейшее рассмотрение
ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Сейм Польши не смог принять закон о декриминализации абортов, направит документ на дальнейшее рассмотрение.
Ранее сейм отклонил законопроект, отменяющий запрет абортов. В парламенте состоялось рассмотрение проекта закона, который предлагает декриминализацию нарушения закона о запрете абортов. В настоящее время проведение процедуры прерывания с согласия женщины ее беременности наказывается ограничением свободы или лишением свободы на срок до 5 лет. Новый законопроект предлагает применять это наказание только в том случае, если с наступления беременности прошло более 12 недель.
В ходе пятничного голосования сейм 232 голосами против 216 при четырех воздержавшихся направил данный законопроект на дальнейшее рассмотрение в профильную комиссию.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Ранее прервать беременность можно было и по причине патологии плода, но осенью 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что так называемая евгеническая предпосылка абортов неконституционна. Решение вызвало многочисленные протесты и негодование местного населения.