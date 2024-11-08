https://ria.ru/20241108/polsha-1982766290.html

Сейм Польши не принял закон о декриминализации абортов

Сейм Польши не принял закон о декриминализации абортов - РИА Новости, 08.11.2024

Сейм Польши не принял закон о декриминализации абортов

Сейм Польши не смог принять закон о декриминализации абортов, направит документ на дальнейшее рассмотрение. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:26

2024-11-08T21:26

2024-11-08T21:26

в мире

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_0:36:3068:1762_1920x0_80_0_0_7f4388da53a0dd9b8a6ca11f0e9dfc02.jpg

ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Сейм Польши не смог принять закон о декриминализации абортов, направит документ на дальнейшее рассмотрение. Ранее сейм отклонил законопроект, отменяющий запрет абортов. В парламенте состоялось рассмотрение проекта закона, который предлагает декриминализацию нарушения закона о запрете абортов. В настоящее время проведение процедуры прерывания с согласия женщины ее беременности наказывается ограничением свободы или лишением свободы на срок до 5 лет. Новый законопроект предлагает применять это наказание только в том случае, если с наступления беременности прошло более 12 недель. В ходе пятничного голосования сейм 232 голосами против 216 при четырех воздержавшихся направил данный законопроект на дальнейшее рассмотрение в профильную комиссию. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования. Ранее прервать беременность можно было и по причине патологии плода, но осенью 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что так называемая евгеническая предпосылка абортов неконституционна. Решение вызвало многочисленные протесты и негодование местного населения.

https://ria.ru/20241003/polsha-1976095387.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша