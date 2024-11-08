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Польская оппозиция надеется на поддержку Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2024
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16:57 08.11.2024 (обновлено: 17:05 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/polsha-1982724593.html
Польская оппозиция надеется на поддержку Трампа, сообщили СМИ
Польская оппозиция надеется на поддержку Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2024
Польская оппозиция надеется на поддержку Трампа, сообщили СМИ
Крупнейшая польская оппозиционная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:57
2024-11-08T17:05
в мире
польша
сша
дональд трамп
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
евросоюз
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп посетит республику и тем самым поможет ее кандидату на предстоящих в будущем году выборах президента Польши, сообщает RMF24. "Эйфория в лагере "Права и справедливости" после победы Дональда Трампа заметна не только в разговорах с оппозиционными политиками. Депутаты партии (PiS) скандировали имя бывшего и будущего президента США в зале пленарных заседаний Сейма, публиковали в социальных сетях фотографии в шляпах со слоганом MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), а депутат Роберт Гонтарц даже опубликовал видео, на котором он пытается танцевать, как Дональд Трамп, во время предвыборных митингов", - указала радиостанция. По мнению политиков польской оппозиции, победа Трампа - это своего рода "ветер в парусах" перед предстоящей избирательной кампанией в Польше. Почти все в "Праве и справедливости" надеются, что Трамп посетит Польшу в первые месяцы 2025 года. "Слава Богу, у нас есть президент Анджей Дуда, который вложил значительные усилия в отношения с Дональдом Трампом – даже когда его дела в американской политике шли хуже. Сегодня это окупится", - сказал депутат Камил Бортничук. Ранее сообщалось, что Трамп вполне может принять приглашение посетить Польшу в первой половине 2025 года, так как в этот период республика будет председательствовать в ЕС. Такой сценарий не исключил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера. Собеседники RMF FM признаются, что это был бы идеальный сценарий для предвыборной кампании. "У Анджея Дуды и Дональда Трампа прекрасные отношения. Мы все этого ждем", - подчеркнул депутат Анджей Сливка. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. Ни оппозиция, ни правящая партия Дональда Туска "Гражданская платформа" пока официально не выдвинули своих кандидатов.
https://ria.ru/20241106/polsha-1982171407.html
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РИА Новости
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в мире, польша, сша, дональд трамп, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Польша, США, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Польская оппозиция надеется на поддержку Трампа, сообщили СМИ

RMF24: польская оппозиция надеется, что Трамп поможет ее кандидату на выборах

© Фото : РИА НовостиКрупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость"
Крупнейшая оппозиционная партия Польши Право и справедливость - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : РИА Новости
Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость". Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп посетит республику и тем самым поможет ее кандидату на предстоящих в будущем году выборах президента Польши, сообщает RMF24.
"Эйфория в лагере "Права и справедливости" после победы Дональда Трампа заметна не только в разговорах с оппозиционными политиками. Депутаты партии (PiS) скандировали имя бывшего и будущего президента США в зале пленарных заседаний Сейма, публиковали в социальных сетях фотографии в шляпах со слоганом MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), а депутат Роберт Гонтарц даже опубликовал видео, на котором он пытается танцевать, как Дональд Трамп, во время предвыборных митингов", - указала радиостанция.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Глава МИД Польши прокомментировал победу Трампа
6 ноября, 12:24
По мнению политиков польской оппозиции, победа Трампа - это своего рода "ветер в парусах" перед предстоящей избирательной кампанией в Польше. Почти все в "Праве и справедливости" надеются, что Трамп посетит Польшу в первые месяцы 2025 года.
"Слава Богу, у нас есть президент Анджей Дуда, который вложил значительные усилия в отношения с Дональдом Трампом – даже когда его дела в американской политике шли хуже. Сегодня это окупится", - сказал депутат Камил Бортничук.
Ранее сообщалось, что Трамп вполне может принять приглашение посетить Польшу в первой половине 2025 года, так как в этот период республика будет председательствовать в ЕС. Такой сценарий не исключил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.
Собеседники RMF FM признаются, что это был бы идеальный сценарий для предвыборной кампании. "У Анджея Дуды и Дональда Трампа прекрасные отношения. Мы все этого ждем", - подчеркнул депутат Анджей Сливка.
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. Ни оппозиция, ни правящая партия Дональда Туска "Гражданская платформа" пока официально не выдвинули своих кандидатов.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной
7 ноября, 10:48
 
В миреПольшаСШАДональд ТрампАнджей ДудаЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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