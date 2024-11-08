https://ria.ru/20241108/polsha-1982724593.html

Польская оппозиция надеется на поддержку Трампа, сообщили СМИ

Польская оппозиция надеется на поддержку Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2024

Польская оппозиция надеется на поддержку Трампа, сообщили СМИ

Крупнейшая польская оппозиционная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:57

2024-11-08T16:57

2024-11-08T17:05

в мире

польша

сша

дональд трамп

анджей дуда

ярослав качиньский

право и справедливость

евросоюз

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) рассчитывает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп посетит республику и тем самым поможет ее кандидату на предстоящих в будущем году выборах президента Польши, сообщает RMF24. "Эйфория в лагере "Права и справедливости" после победы Дональда Трампа заметна не только в разговорах с оппозиционными политиками. Депутаты партии (PiS) скандировали имя бывшего и будущего президента США в зале пленарных заседаний Сейма, публиковали в социальных сетях фотографии в шляпах со слоганом MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), а депутат Роберт Гонтарц даже опубликовал видео, на котором он пытается танцевать, как Дональд Трамп, во время предвыборных митингов", - указала радиостанция. По мнению политиков польской оппозиции, победа Трампа - это своего рода "ветер в парусах" перед предстоящей избирательной кампанией в Польше. Почти все в "Праве и справедливости" надеются, что Трамп посетит Польшу в первые месяцы 2025 года. "Слава Богу, у нас есть президент Анджей Дуда, который вложил значительные усилия в отношения с Дональдом Трампом – даже когда его дела в американской политике шли хуже. Сегодня это окупится", - сказал депутат Камил Бортничук. Ранее сообщалось, что Трамп вполне может принять приглашение посетить Польшу в первой половине 2025 года, так как в этот период республика будет председательствовать в ЕС. Такой сценарий не исключил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера. Собеседники RMF FM признаются, что это был бы идеальный сценарий для предвыборной кампании. "У Анджея Дуды и Дональда Трампа прекрасные отношения. Мы все этого ждем", - подчеркнул депутат Анджей Сливка. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. Ни оппозиция, ни правящая партия Дональда Туска "Гражданская платформа" пока официально не выдвинули своих кандидатов.

https://ria.ru/20241106/polsha-1982171407.html

https://ria.ru/20241107/polsha-1982375692.html

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в мире, польша, сша, дональд трамп, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, евросоюз, выборы президента сша — 2024