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Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца - РИА Новости, 08.11.2024
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11:40 08.11.2024 (обновлено: 12:21 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/pokhischenie-1982621008.html
Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца
Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца - РИА Новости, 08.11.2024
Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца
Четверых жителей Тульской области в возрасте от 18 до 20 лет обвиняют в похищении 16-летнего наркоторговца, незаконном проникновении в жилище и вымогательстве у РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:40
2024-11-08T12:21
происшествия
тульская область
россия
тула
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ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Четверых жителей Тульской области в возрасте от 18 до 20 лет обвиняют в похищении 16-летнего наркоторговца, незаконном проникновении в жилище и вымогательстве у жертвы 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По версии следствия, обвиняемые знали, что 16-летний туляк распространяет наркотики, поэтому 26 ноября 2023 года насильно посадили его в автомобиль, который принадлежал одному из фигурантов уголовного дела, затем проникли в его квартиру. Там обвиняемые, угрожая убийством, насилием и распространением информации, что несовершеннолетний распространяет запрещенные вещества, требовали с него 400 тысяч рублей. Их действия пресекли полицейские, к которым обратились очевидцы похищения. "Прокурор Центрального района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Тульской области в возрасте от 18 до 20 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении группой лиц преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "г", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемые свою вину в инкриминируемом преступлении не признали. Как пояснили журналистам в пресс-службе прокуратуры Тульской области, в отношении несовершеннолетнего осуществляется уголовное преследование за незаконное хранение наркотиков.
https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html
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происшествия, тульская область, россия, тула
Происшествия, Тульская область, Россия, Тула
Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца

Четырех жителей Тульской области обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Четверых жителей Тульской области в возрасте от 18 до 20 лет обвиняют в похищении 16-летнего наркоторговца, незаконном проникновении в жилище и вымогательстве у жертвы 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемые знали, что 16-летний туляк распространяет наркотики, поэтому 26 ноября 2023 года насильно посадили его в автомобиль, который принадлежал одному из фигурантов уголовного дела, затем проникли в его квартиру. Там обвиняемые, угрожая убийством, насилием и распространением информации, что несовершеннолетний распространяет запрещенные вещества, требовали с него 400 тысяч рублей. Их действия пресекли полицейские, к которым обратились очевидцы похищения.
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"Прокурор Центрального района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Тульской области в возрасте от 18 до 20 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении группой лиц преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "г", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемые свою вину в инкриминируемом преступлении не признали.
Как пояснили журналистам в пресс-службе прокуратуры Тульской области, в отношении несовершеннолетнего осуществляется уголовное преследование за незаконное хранение наркотиков.
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