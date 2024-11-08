https://ria.ru/20241108/pokhischenie-1982621008.html

Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца

Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца - РИА Новости, 08.11.2024

Под Тулой четырех человек обвинили в похищении 16-летнего наркоторговца

Четверых жителей Тульской области в возрасте от 18 до 20 лет обвиняют в похищении 16-летнего наркоторговца, незаконном проникновении в жилище и вымогательстве у РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:40

2024-11-08T11:40

2024-11-08T12:21

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ТУЛА, 8 ноя – РИА Новости. Четверых жителей Тульской области в возрасте от 18 до 20 лет обвиняют в похищении 16-летнего наркоторговца, незаконном проникновении в жилище и вымогательстве у жертвы 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По версии следствия, обвиняемые знали, что 16-летний туляк распространяет наркотики, поэтому 26 ноября 2023 года насильно посадили его в автомобиль, который принадлежал одному из фигурантов уголовного дела, затем проникли в его квартиру. Там обвиняемые, угрожая убийством, насилием и распространением информации, что несовершеннолетний распространяет запрещенные вещества, требовали с него 400 тысяч рублей. Их действия пресекли полицейские, к которым обратились очевидцы похищения. "Прокурор Центрального района г. Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Тульской области в возрасте от 18 до 20 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении группой лиц преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "г", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемые свою вину в инкриминируемом преступлении не признали. Как пояснили журналистам в пресс-службе прокуратуры Тульской области, в отношении несовершеннолетнего осуществляется уголовное преследование за незаконное хранение наркотиков.

https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html

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происшествия, тульская область, россия, тула