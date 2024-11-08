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В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата - РИА Новости, 08.11.2024
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11:31 08.11.2024 (обновлено: 11:39 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/podzhog-1982618975.html
В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата
В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата - РИА Новости, 08.11.2024
В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата
Двое жителей Приморья осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы за поджог военкомата в городе Артеме, сообщил Тихоокеанский флотский военный суд. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:31
2024-11-08T11:39
происшествия
россия
тихоокеанский флотский военный суд
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Двое жителей Приморья осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы за поджог военкомата в городе Артеме, сообщил Тихоокеанский флотский военный суд. Отмечается, что 8 ноября Тихоокеанским флотским военным судом провозглашён приговор в отношении жителей города Артема Кирилла Гетмана и Романа Лозового. Они осуждены по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт". "(Осужденные), действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, совершили поджог здания военного комиссариата в Артеме. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы: Гетману - по совокупности приговоров на 13 лет с отбыванием в тюрьме первые 2 года, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в 1 год; Лозовому – на 14 лет с отбыванием в тюрьме первые 2 года, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в 1 год", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, тихоокеанский флотский военный суд, артем
Происшествия, Россия, Тихоокеанский флотский военный суд, Артем
В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата

Двое жителей Артема получили 13 и 14 лет колонии за поджог здания военкомата

© Фото : ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТСКИЙ ВОЕННЫЙ СУДКирилл Гетман и Роман Лозовой, осужденные за поджог военкомата
Кирилл Гетман и Роман Лозовой, осужденные за поджог военкомата - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТСКИЙ ВОЕННЫЙ СУД
Кирилл Гетман и Роман Лозовой, осужденные за поджог военкомата
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Двое жителей Приморья осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы за поджог военкомата в городе Артеме, сообщил Тихоокеанский флотский военный суд.
Отмечается, что 8 ноября Тихоокеанским флотским военным судом провозглашён приговор в отношении жителей города Артема Кирилла Гетмана и Романа Лозового. Они осуждены по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт".
"(Осужденные), действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, совершили поджог здания военного комиссариата в Артеме. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы: Гетману - по совокупности приговоров на 13 лет с отбыванием в тюрьме первые 2 года, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в 1 год; Лозовому – на 14 лет с отбыванием в тюрьме первые 2 года, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в 1 год", - говорится в сообщении.
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