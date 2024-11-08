https://ria.ru/20241108/podzhog-1982618975.html

В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата

В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата - РИА Новости, 08.11.2024

В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата

Двое жителей Приморья осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы за поджог военкомата в городе Артеме, сообщил Тихоокеанский флотский военный суд. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:31

2024-11-08T11:31

2024-11-08T11:39

происшествия

россия

тихоокеанский флотский военный суд

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Двое жителей Приморья осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы за поджог военкомата в городе Артеме, сообщил Тихоокеанский флотский военный суд. Отмечается, что 8 ноября Тихоокеанским флотским военным судом провозглашён приговор в отношении жителей города Артема Кирилла Гетмана и Романа Лозового. Они осуждены по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт". "(Осужденные), действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, совершили поджог здания военного комиссариата в Артеме. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы: Гетману - по совокупности приговоров на 13 лет с отбыванием в тюрьме первые 2 года, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в 1 год; Лозовому – на 14 лет с отбыванием в тюрьме первые 2 года, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в 1 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

артем

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, тихоокеанский флотский военный суд, артем