В Приморье вынесли приговор двум местным жителям за поджог военкомата
Двое жителей Артема получили 13 и 14 лет колонии за поджог здания военкомата
© Фото : ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТСКИЙ ВОЕННЫЙ СУДКирилл Гетман и Роман Лозовой, осужденные за поджог военкомата
Кирилл Гетман и Роман Лозовой, осужденные за поджог военкомата
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Двое жителей Приморья осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы за поджог военкомата в городе Артеме, сообщил Тихоокеанский флотский военный суд.
Отмечается, что 8 ноября Тихоокеанским флотским военным судом провозглашён приговор в отношении жителей города Артема Кирилла Гетмана и Романа Лозового. Они осуждены по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт".
"(Осужденные), действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, совершили поджог здания военного комиссариата в Артеме. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы: Гетману - по совокупности приговоров на 13 лет с отбыванием в тюрьме первые 2 года, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в 1 год; Лозовому – на 14 лет с отбыванием в тюрьме первые 2 года, а остальную часть в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в 1 год", - говорится в сообщении.
"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты
13 сентября 2023, 08:00