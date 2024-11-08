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В Запорожской области трех подростков будут судить за терроризм - РИА Новости, 08.11.2024
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17:42 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/podrostki-1982735458.html
В Запорожской области трех подростков будут судить за терроризм
В Запорожской области трех подростков будут судить за терроризм - РИА Новости, 08.11.2024
В Запорожской области трех подростков будут судить за терроризм
Трое несовершеннолетних жителей Запорожской области, обвиняемых в террористической деятельности предстанут перед судом, сообщили журналистам в Следственном... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:42
2024-11-08T17:42
происшествия
запорожская область
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Трое несовершеннолетних жителей Запорожской области, обвиняемых в террористической деятельности предстанут перед судом, сообщили журналистам в Следственном комитете России по Запорожской области. В ведомстве пояснили, что несовершеннолетние обвиняются по 12 статьям УК РФ в зависимости от роли каждого, в том числе в прохождении обучения, проводимого в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, покушении на террористический акт, незаконном изготовлении, взрывных устройств, совершенном организованной группой, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. "Следствием установлено, что в период времени с февраля 2022 года по март 2023 года несовершеннолетние, действуя в интересах СБУ, являясь приверженцами проукраинской националистической идеологии, и испытывающие неприязнь к действующей российской власти, создали террористическое сообщество", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что несовершеннолетние организовали закладку самодельного взрывного устройства на участке местности, прилегающем к железнодорожным путям маршрута "Мелитополь-Тащенак" на 1223-м километре, для последующего совершения террористического акта. Кроме того, в июне 2023 года обвиняемые следили за депутатом областного заксобрания и сотрудником правоохранительных органов и, следуя инструкциям своих кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались установить под днище автомобилей. Данные преступления выявлены по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников областного управления ФСБ, а также ГУ МВД России по Запорожской области. По ходатайству следователей СКР в отношении трех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК РФ по Запорожской области.
https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html
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происшествия, запорожская область, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области трех подростков будут судить за терроризм

В Запорожской области будут судить трех подростков, обвиняемых в терроризме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Трое несовершеннолетних жителей Запорожской области, обвиняемых в террористической деятельности предстанут перед судом, сообщили журналистам в Следственном комитете России по Запорожской области.
В ведомстве пояснили, что несовершеннолетние обвиняются по 12 статьям УК РФ в зависимости от роли каждого, в том числе в прохождении обучения, проводимого в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, покушении на террористический акт, незаконном изготовлении, взрывных устройств, совершенном организованной группой, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.
"Следствием установлено, что в период времени с февраля 2022 года по март 2023 года несовершеннолетние, действуя в интересах СБУ, являясь приверженцами проукраинской националистической идеологии, и испытывающие неприязнь к действующей российской власти, создали террористическое сообщество", - говорится в сообщении.
В нем отмечено, что несовершеннолетние организовали закладку самодельного взрывного устройства на участке местности, прилегающем к железнодорожным путям маршрута "Мелитополь-Тащенак" на 1223-м километре, для последующего совершения террористического акта.
Кроме того, в июне 2023 года обвиняемые следили за депутатом областного заксобрания и сотрудником правоохранительных органов и, следуя инструкциям своих кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались установить под днище автомобилей.
Данные преступления выявлены по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников областного управления ФСБ, а также ГУ МВД России по Запорожской области. По ходатайству следователей СКР в отношении трех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК РФ по Запорожской области.
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