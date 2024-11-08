https://ria.ru/20241108/podrostki-1982735458.html

В Запорожской области трех подростков будут судить за терроризм

В Запорожской области трех подростков будут судить за терроризм - РИА Новости, 08.11.2024

В Запорожской области трех подростков будут судить за терроризм

Трое несовершеннолетних жителей Запорожской области, обвиняемых в террористической деятельности предстанут перед судом, сообщили журналистам в Следственном... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:42

2024-11-08T17:42

2024-11-08T17:42

происшествия

запорожская область

россия

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Трое несовершеннолетних жителей Запорожской области, обвиняемых в террористической деятельности предстанут перед судом, сообщили журналистам в Следственном комитете России по Запорожской области. В ведомстве пояснили, что несовершеннолетние обвиняются по 12 статьям УК РФ в зависимости от роли каждого, в том числе в прохождении обучения, проводимого в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, покушении на террористический акт, незаконном изготовлении, взрывных устройств, совершенном организованной группой, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства. "Следствием установлено, что в период времени с февраля 2022 года по март 2023 года несовершеннолетние, действуя в интересах СБУ, являясь приверженцами проукраинской националистической идеологии, и испытывающие неприязнь к действующей российской власти, создали террористическое сообщество", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что несовершеннолетние организовали закладку самодельного взрывного устройства на участке местности, прилегающем к железнодорожным путям маршрута "Мелитополь-Тащенак" на 1223-м километре, для последующего совершения террористического акта. Кроме того, в июне 2023 года обвиняемые следили за депутатом областного заксобрания и сотрудником правоохранительных органов и, следуя инструкциям своих кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались установить под днище автомобилей. Данные преступления выявлены по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников областного управления ФСБ, а также ГУ МВД России по Запорожской области. По ходатайству следователей СКР в отношении трех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК РФ по Запорожской области.

https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html

https://ria.ru/20240410/sbu-1939083115.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)