https://ria.ru/20241108/podmoskove-1982751522.html

Около 1,3 тысячи целевых договоров заключили с подмосковным медколледжем

Около 1,3 тысячи целевых договоров заключили с подмосковным медколледжем - РИА Новости, 08.11.2024

Около 1,3 тысячи целевых договоров заключили с подмосковным медколледжем

Почти 1,3 тысячи договоров на целевое обучение заключили студенты медколледжа в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:12

2024-11-08T19:12

2024-11-08T19:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи договоров на целевое обучение заключили студенты медколледжа в Подмосковье в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Такая возможность доступна обучающимся с первого по четвертый курс. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет. "В этом году студенты областного медколледжа заключили почти 1,3 тысячи договоров на целевое обучение. Такая программа дает студентам уверенность в своем будущем, так как после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство, а регион новые кадры. Также для поддержки молодых специалистов в Подмосковье предусмотрена ежемесячная доплата", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет. В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Лабораторная диагностика", "Фармация".

https://ria.ru/20241108/vrachi-1982562656.html

https://ria.ru/20241107/donor-1982419636.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), людмила болатаева