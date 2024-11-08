https://ria.ru/20241108/peskov-1982653191.html
В Кремле не стали комментировать сообщения о вхождении "Звезды" в ОСК
В Кремле не стали комментировать сообщения о вхождении "Звезды" в ОСК - РИА Новости, 08.11.2024
В Кремле не стали комментировать сообщения о вхождении "Звезды" в ОСК
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможном вхождении "Звезды" в ОСК, так как речь идет о служебной переписке, РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:01
2024-11-08T14:01
2024-11-08T14:01
экономика
россия
дмитрий песков
объединенная судостроительная корпорация
роснефть
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможном вхождении "Звезды" в ОСК, так как речь идет о служебной переписке, это корпоративный вопрос. "Нет, я не могу это не подтвердить, не опровергнуть. Это служебная переписка, которую мы никогда не комментируем. Вопрос сугубо корпоративный", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, действительно ли сделка "Роснефти" и ВТБ по вхождению дальневосточной верфи "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию была согласована. Источники РБК сообщали, что "Роснефть" и ВТБ обсуждают возможность вхождения дальневосточной верфи "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию. По их информации, компания уже обратилась с просьбой к президенту согласовать продажу "Звезды", а также приморского металлургического завода.
https://ria.ru/20241108/peskov-1982642966.html
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экономика, россия, дмитрий песков, объединенная судостроительная корпорация, роснефть
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Объединенная судостроительная корпорация, Роснефть
В Кремле не стали комментировать сообщения о вхождении "Звезды" в ОСК
Песков не стал комментировать сообщения о возможном вхождении "Звезды" в ОСК