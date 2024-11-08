https://ria.ru/20241108/peskov-1982640284.html

Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Орбана

Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Орбана - РИА Новости, 08.11.2024

Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Орбана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонных контактов президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:09

2024-11-08T13:09

2024-11-08T13:09

политика

россия

венгрия

дмитрий песков

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонных контактов президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что при необходимости возможно согласовать любой разговор. "При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован", - заявил Песков о возможности телефонных контактов Путина и Орбана.

https://ria.ru/20240709/peskov-1958539274.html

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политика, россия, венгрия, дмитрий песков, владимир путин, виктор орбан