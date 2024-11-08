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Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Орбана - РИА Новости, 08.11.2024
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13:09 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/peskov-1982640284.html
Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Орбана
Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Орбана - РИА Новости, 08.11.2024
Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Орбана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонных контактов президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:09
2024-11-08T13:09
политика
россия
венгрия
дмитрий песков
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонных контактов президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что при необходимости возможно согласовать любой разговор. "При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован", - заявил Песков о возможности телефонных контактов Путина и Орбана.
https://ria.ru/20240709/peskov-1958539274.html
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политика, россия, венгрия, дмитрий песков, владимир путин, виктор орбан
Политика, Россия, Венгрия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Виктор Орбан
Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Орбана

Песков: при необходимости телефонный разговор Путина и Орбана можно согласовать

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонных контактов президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что при необходимости возможно согласовать любой разговор.
"При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован", - заявил Песков о возможности телефонных контактов Путина и Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ПолитикаРоссияВенгрияДмитрий ПесковВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
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