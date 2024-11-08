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Цели спецоперации остаются прежними, заявил Песков - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 08.11.2024 (обновлено: 13:15 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/peskov-1982639620.html
Цели спецоперации остаются прежними, заявил Песков
Цели спецоперации остаются прежними, заявил Песков - РИА Новости, 08.11.2024
Цели спецоперации остаются прежними, заявил Песков
Цели российской специальной военной операции остаются прежними, это касается безопасности страны и ее граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:06
2024-11-08T13:15
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
нато
дмитрий песков
дональд трамп
киев
украина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции остаются прежними, это касается безопасности страны и ее граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Глава государства также назвал его заявления насчет украинского кризиса заслуживающими внимания."Президент ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интереса безопасности нашей страны, русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло. Путин и ранее говорил об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта", - сказал Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле корректировку требований Путина Украине, которые он выдвинул 14 июня.Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20241108/peskov-1982641067.html
https://ria.ru/20241108/poslanie-1982639039.html
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россия, владимир путин, нато, дмитрий песков, дональд трамп, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, НАТО, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Киев, Украина, В мире
Цели спецоперации остаются прежними, заявил Песков

Песков: цели спецоперации связаны с безопасностью страны и ее граждан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции остаются прежними, это касается безопасности страны и ее граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Глава государства также назвал его заявления насчет украинского кризиса заслуживающими внимания.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Песков ответил на вопрос о корректировке российской позиции по Украине
Вчера, 13:13
"Президент ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интереса безопасности нашей страны, русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло. Путин и ранее говорил об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта", - сказал Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле корректировку требований Путина Украине, которые он выдвинул 14 июня.
Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Песков ответил на вопрос о передаче послания Киеву через премьера Венгрии
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинНАТОДмитрий ПесковДональд ТрампКиевУкраинаВ мире
 
 
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