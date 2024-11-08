https://ria.ru/20241108/peskov-1982639620.html

Цели спецоперации остаются прежними, заявил Песков

Цели спецоперации остаются прежними, заявил Песков - РИА Новости, 08.11.2024

Цели спецоперации остаются прежними, заявил Песков

Цели российской специальной военной операции остаются прежними, это касается безопасности страны и ее граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:06

2024-11-08T13:06

2024-11-08T13:15

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

нато

дмитрий песков

дональд трамп

киев

украина

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции остаются прежними, это касается безопасности страны и ее граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Глава государства также назвал его заявления насчет украинского кризиса заслуживающими внимания."Президент ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интереса безопасности нашей страны, русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло. Путин и ранее говорил об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта", - сказал Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле корректировку требований Путина Украине, которые он выдвинул 14 июня.Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982641067.html

https://ria.ru/20241108/poslanie-1982639039.html

россия

киев

украина

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россия, владимир путин, нато, дмитрий песков, дональд трамп, киев, украина, в мире