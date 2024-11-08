https://ria.ru/20241108/peskov-1982638739.html

Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны

Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2024

Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, разместила ли Россия войска военных КНДР. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:01

2024-11-08T13:01

2024-11-08T13:09

россия

специальная военная операция на украине

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, разместила ли Россия войска военных КНДР."Этот вопрос касается ведения специальной военной операции, поэтому их надо задавать министерству обороны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html

россия

кндр (северная корея)

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2024

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россия, в мире, кндр (северная корея)