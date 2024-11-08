https://ria.ru/20241108/peskov-1982638739.html
Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны
Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2024
Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, разместила ли Россия войска военных КНДР. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:01
2024-11-08T13:01
2024-11-08T13:09
россия
специальная военная операция на украине
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, разместила ли Россия войска военных КНДР."Этот вопрос касается ведения специальной военной операции, поэтому их надо задавать министерству обороны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны
Путин переадресовал вопрос о размещении северокорейских военных в Минобороны