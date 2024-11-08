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Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 08.11.2024 (обновлено: 13:09 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/peskov-1982638739.html
Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны
Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны - РИА Новости, 08.11.2024
Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, разместила ли Россия войска военных КНДР. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:01
2024-11-08T13:09
россия
специальная военная операция на украине
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, разместила ли Россия войска военных КНДР."Этот вопрос касается ведения специальной военной операции, поэтому их надо задавать министерству обороны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html
россия
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россия, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин переадресовал вопрос о северокорейских военных в Минобороны

Путин переадресовал вопрос о размещении северокорейских военных в Минобороны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, разместила ли Россия войска военных КНДР.
"Этот вопрос касается ведения специальной военной операции, поэтому их надо задавать министерству обороны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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