https://ria.ru/20241108/peskov-1982559689.html

Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы

Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы - РИА Новости, 08.11.2024

Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы

Пока неизвестно, готов ли президент РФ Владимир Путин пригласить, победившего на президентских выборах в США, Дональда Трампа на празднование Дня Победы в 2025... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:49

2024-11-08T00:49

2024-11-08T00:49

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Пока неизвестно, готов ли президент РФ Владимир Путин пригласить, победившего на президентских выборах в США, Дональда Трампа на празднование Дня Победы в 2025 году, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока неизвестно, подождите, не было никаких контактов", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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политика, олимпийские игры, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024