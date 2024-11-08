Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/peskov-1982559689.html
Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы
Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы - РИА Новости, 08.11.2024
Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы
Пока неизвестно, готов ли президент РФ Владимир Путин пригласить, победившего на президентских выборах в США, Дональда Трампа на празднование Дня Победы в 2025... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:49
2024-11-08T00:49
политика
олимпийские игры
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:317:2986:1997_1920x0_80_0_0_85d2b5cd997f9b3fadf7aefeb0fee826.jpg
СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Пока неизвестно, готов ли президент РФ Владимир Путин пригласить, победившего на президентских выборах в США, Дональда Трампа на празднование Дня Победы в 2025 году, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока неизвестно, подождите, не было никаких контактов", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241108/peskov-1982558618.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_abbc1c09565b8c21daf68a45d0045076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, олимпийские игры, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Политика, Олимпийские игры, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы

Песков: пока неизвестно, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Пока неизвестно, готов ли президент РФ Владимир Путин пригласить, победившего на президентских выборах в США, Дональда Трампа на празднование Дня Победы в 2025 году, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пока неизвестно, подождите, не было никаких контактов", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Песков: поздравление Путиным Трампа с победой можно считать официальным
00:37
 
ПолитикаОлимпийские игрыРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала