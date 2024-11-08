https://ria.ru/20241108/pechersk-1982617490.html
Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске
Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске - РИА Новости, 08.11.2024
Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске
Стартовало строительство техношколы "Феникс" в Печерске, реализация проекта разгрузит учебные заведения поблизости, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:22
2024-11-08T11:22
2024-11-08T11:22
смоленская область
василий анохин
строительство
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стартовало строительство техношколы "Феникс" в Печерске, реализация проекта разгрузит учебные заведения поблизости, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что новое учебное учреждение улучшит качество образования для детей из более чем 3 тысяч семей. "На текущем этапе почти завершилось устройство фундамента будущего здания, а рабочие уже готовятся приступить к возведению стен и несущих конструкций социального объекта", - написал губернатор. Новая школа на 726 мест будет построена к концу 2026 года. В ней будут созданы условия для получения современного качественного образования, а также для занятий робототехникой, анализом данных и машинным обучением, освоения технологий 3D-печати и других индустрий будущего. "Реализация одного из важнейших проектов стала возможна благодаря инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ. На строительство школы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей", - отметил губернатор. Анохин подчеркнул, что формирование условий для получения качественного и современного образования – это одна из главных задач правительства области.
https://ria.ru/20241107/tsrb-1982476752.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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василий анохин, строительство
Смоленская область, Василий Анохин, Строительство
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стартовало строительство техношколы "Феникс" в Печерске, реализация проекта разгрузит учебные заведения поблизости, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что новое учебное учреждение улучшит качество образования для детей из более чем 3 тысяч семей.
"На текущем этапе почти завершилось устройство фундамента будущего здания, а рабочие уже готовятся приступить к возведению стен и несущих конструкций социального объекта", - написал губернатор.
Новая школа на 726 мест будет построена к концу 2026 года. В ней будут созданы условия для получения современного качественного образования, а также для занятий робототехникой, анализом данных и машинным обучением, освоения технологий 3D-печати и других индустрий будущего.
"Реализация одного из важнейших проектов стала возможна благодаря инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ. На строительство
школы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей", - отметил губернатор.
Анохин подчеркнул, что формирование условий для получения качественного и современного образования – это одна из главных задач правительства области.