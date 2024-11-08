https://ria.ru/20241108/pechersk-1982617490.html

Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске

Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске - РИА Новости, 08.11.2024

Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске

Стартовало строительство техношколы "Феникс" в Печерске, реализация проекта разгрузит учебные заведения поблизости, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:22

2024-11-08T11:22

2024-11-08T11:22

смоленская область

василий анохин

строительство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стартовало строительство техношколы "Феникс" в Печерске, реализация проекта разгрузит учебные заведения поблизости, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что новое учебное учреждение улучшит качество образования для детей из более чем 3 тысяч семей. "На текущем этапе почти завершилось устройство фундамента будущего здания, а рабочие уже готовятся приступить к возведению стен и несущих конструкций социального объекта", - написал губернатор. Новая школа на 726 мест будет построена к концу 2026 года. В ней будут созданы условия для получения современного качественного образования, а также для занятий робототехникой, анализом данных и машинным обучением, освоения технологий 3D-печати и других индустрий будущего. "Реализация одного из важнейших проектов стала возможна благодаря инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ. На строительство школы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей", - отметил губернатор. Анохин подчеркнул, что формирование условий для получения качественного и современного образования – это одна из главных задач правительства области.

https://ria.ru/20241107/tsrb-1982476752.html

https://ria.ru/20241107/eksport-1982390724.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, строительство