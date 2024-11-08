Рейтинг@Mail.ru
Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:22 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/pechersk-1982617490.html
Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске
Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске - РИА Новости, 08.11.2024
Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске
Стартовало строительство техношколы "Феникс" в Печерске, реализация проекта разгрузит учебные заведения поблизости, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:22
2024-11-08T11:22
смоленская область
василий анохин
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стартовало строительство техношколы "Феникс" в Печерске, реализация проекта разгрузит учебные заведения поблизости, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что новое учебное учреждение улучшит качество образования для детей из более чем 3 тысяч семей. "На текущем этапе почти завершилось устройство фундамента будущего здания, а рабочие уже готовятся приступить к возведению стен и несущих конструкций социального объекта", - написал губернатор. Новая школа на 726 мест будет построена к концу 2026 года. В ней будут созданы условия для получения современного качественного образования, а также для занятий робототехникой, анализом данных и машинным обучением, освоения технологий 3D-печати и других индустрий будущего. "Реализация одного из важнейших проектов стала возможна благодаря инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ. На строительство школы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей", - отметил губернатор. Анохин подчеркнул, что формирование условий для получения качественного и современного образования – это одна из главных задач правительства области.
https://ria.ru/20241107/tsrb-1982476752.html
https://ria.ru/20241107/eksport-1982390724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, строительство
Смоленская область, Василий Анохин, Строительство

Строительство техношколы "Феникс" началось в Печерске

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стартовало строительство техношколы "Феникс" в Печерске, реализация проекта разгрузит учебные заведения поблизости, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что новое учебное учреждение улучшит качество образования для детей из более чем 3 тысяч семей.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Инфекционное отделение ЦРБ открыли в Смоленской области после ремонта
7 ноября, 18:00
"На текущем этапе почти завершилось устройство фундамента будущего здания, а рабочие уже готовятся приступить к возведению стен и несущих конструкций социального объекта", - написал губернатор.
Новая школа на 726 мест будет построена к концу 2026 года. В ней будут созданы условия для получения современного качественного образования, а также для занятий робототехникой, анализом данных и машинным обучением, освоения технологий 3D-печати и других индустрий будущего.
"Реализация одного из важнейших проектов стала возможна благодаря инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ. На строительство школы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей", - отметил губернатор.
Анохин подчеркнул, что формирование условий для получения качественного и современного образования – это одна из главных задач правительства области.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Смоленский центр поддержки экспорта расширил перечень услуг
7 ноября, 11:58
 
Смоленская областьВасилий АнохинСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала