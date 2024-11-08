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Еще три женщины вступили в добровольческий отряд "БАРС — Белгород"
Еще три женщины вступили в добровольческий отряд "БАРС — Белгород" - РИА Новости, 08.11.2024
Еще три женщины вступили в добровольческий отряд "БАРС — Белгород"
Три женщины присоединились к добровольческому отряду "БАРС — Белгород", рассказал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:32
2024-11-08T09:32
2024-11-08T11:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
красногвардейский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Три женщины присоединились к добровольческому отряду "БАРС — Белгород", рассказал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте". "Продолжаем формировать наше добровольческое объединение "БАРС — Белгород", которое имеет договор с министерством обороны <…> Вчера подписали контракт три женщины: руководитель одного из самых крупных пунктов временного размещения Белгородской области, медицинская сестра, которая работает в этом ПВР, и советник одного из заместителей губернатора правительства Белгородской области", — написал глава региона. По его словам, до сих пор в рядах "БАРС — Белгород" была только одна женщина — глава Красногвардейского района Галина Руденко. Сейчас возможность вступить в отряд рассматривают еще пять женщин, добавил Гладков."Понимаем, что женщины, конечно же, не будут с оружием в руках в окопах. Конечно же, это медсестры, повара. Там, где необходимы заботливые, нежные женские руки, которые позволяют нам решить огромное количество задач — помочь раненым, накормить вернувшихся с выполнения боевого задания бойцов", — подчеркнул губернатор. Отряды БАРС (Боевой армейский резерв страны) созданы в трех граничащих с Украиной областях — Курской, Брянской и Белгородской. Их основная задача — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции. Подразделения, сформированные в составе вооруженных сил, вместе с правоохранительными органами выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с беспилотниками, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. Сейчас добровольцы проходят интенсивную подготовку и обучение.
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белгородская область, красногвардейский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Красногвардейский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
Еще три женщины вступили в добровольческий отряд "БАРС — Белгород"
Гладков: три женщины вступили в ряды добровольческого отряда "БАРС — Белгород"
БЕЛГОРОД, 8 ноя — РИА Новости.
Три женщины присоединились к добровольческому отряду "БАРС — Белгород", рассказал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте"
.
"Продолжаем формировать наше добровольческое объединение "БАРС — Белгород", которое имеет договор с министерством обороны <…> Вчера подписали контракт три женщины: руководитель одного из самых крупных пунктов временного размещения Белгородской области, медицинская сестра, которая работает в этом ПВР, и советник одного из заместителей губернатора правительства Белгородской области", — написал глава региона.
По его словам, до сих пор в рядах "БАРС — Белгород" была только одна женщина — глава Красногвардейского района
Галина Руденко. Сейчас возможность вступить в отряд рассматривают еще пять женщин, добавил Гладков.
"Понимаем, что женщины, конечно же, не будут с оружием в руках в окопах. Конечно же, это медсестры, повара. Там, где необходимы заботливые, нежные женские руки, которые позволяют нам решить огромное количество задач — помочь раненым, накормить вернувшихся с выполнения боевого задания бойцов", — подчеркнул губернатор.
Отряды БАРС (Боевой армейский резерв страны) созданы в трех граничащих с Украиной областях — Курской, Брянской и Белгородской. Их основная задача — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции. Подразделения, сформированные в составе вооруженных сил, вместе с правоохранительными органами выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с беспилотниками, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. Сейчас добровольцы проходят интенсивную подготовку и обучение.