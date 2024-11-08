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В Ингушетии трое детей и взрослый отравились угарным газом - РИА Новости, 08.11.2024
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17:20 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/otravlenie-1982731445.html
В Ингушетии трое детей и взрослый отравились угарным газом
В Ингушетии трое детей и взрослый отравились угарным газом - РИА Новости, 08.11.2024
В Ингушетии трое детей и взрослый отравились угарным газом
Трое детей и один взрослый доставлены в больницу в результате отравления угарным газом в городе Назрань в Ингушетии, причиной, предварительно, стала... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:20
2024-11-08T17:20
происшествия
назрань
россия
сунженский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
газпром
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Трое детей и один взрослый доставлены в больницу в результате отравления угарным газом в городе Назрань в Ингушетии, причиной, предварительно, стала неисправность отопительного оборудования, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Это второй за два дня подобный случай в регионе. "В 12.30 мск в пятницу произошло отравление угарным газом в городе Назрань, по улице Новая, дом 18. Пострадало 4 человека, в том числе 3 детей. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и в детскую республиканскую клиническую больницу города Назрань", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. "Дежурной службой "Газпром Межрегионгаз-Назрань" был установлен факт неисправности системы отопительного оборудования", - добавили в ведомстве. Ведомство призвало граждан быть осторожными и следить за состоянием газовых приборов. В четверг региональное ГУ МЧС РФ сообщало, что в больницу из-за отравления угарным газом попали четверо детей и один взрослый из поселения Нестеровское в Сунженском районе. Причиной отравления стала неправильная установка вытяжки отопительного котла.
https://ria.ru/20240413/otravlenie-1939856266.html
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назрань
россия
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происшествия, назрань, россия, сунженский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром
Происшествия, Назрань, Россия, Сунженский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Газпром
В Ингушетии трое детей и взрослый отравились угарным газом

В Назрани трое детей и взрослый попали в больницу из-за отравления угарным газом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский сотрудник . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Трое детей и один взрослый доставлены в больницу в результате отравления угарным газом в городе Назрань в Ингушетии, причиной, предварительно, стала неисправность отопительного оборудования, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Это второй за два дня подобный случай в регионе.
"В 12.30 мск в пятницу произошло отравление угарным газом в городе Назрань, по улице Новая, дом 18. Пострадало 4 человека, в том числе 3 детей. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и в детскую республиканскую клиническую больницу города Назрань", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.
"Дежурной службой "Газпром Межрегионгаз-Назрань" был установлен факт неисправности системы отопительного оборудования", - добавили в ведомстве.
Ведомство призвало граждан быть осторожными и следить за состоянием газовых приборов.
В четверг региональное ГУ МЧС РФ сообщало, что в больницу из-за отравления угарным газом попали четверо детей и один взрослый из поселения Нестеровское в Сунженском районе. Причиной отравления стала неправильная установка вытяжки отопительного котла.
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ПроисшествияНазраньРоссияСунженский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Газпром
 
 
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