https://ria.ru/20241108/otravlenie-1982731445.html

В Ингушетии трое детей и взрослый отравились угарным газом

В Ингушетии трое детей и взрослый отравились угарным газом - РИА Новости, 08.11.2024

В Ингушетии трое детей и взрослый отравились угарным газом

Трое детей и один взрослый доставлены в больницу в результате отравления угарным газом в городе Назрань в Ингушетии, причиной, предварительно, стала... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:20

2024-11-08T17:20

2024-11-08T17:20

происшествия

назрань

россия

сунженский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

газпром

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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Трое детей и один взрослый доставлены в больницу в результате отравления угарным газом в городе Назрань в Ингушетии, причиной, предварительно, стала неисправность отопительного оборудования, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Это второй за два дня подобный случай в регионе. "В 12.30 мск в пятницу произошло отравление угарным газом в городе Назрань, по улице Новая, дом 18. Пострадало 4 человека, в том числе 3 детей. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и в детскую республиканскую клиническую больницу города Назрань", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. "Дежурной службой "Газпром Межрегионгаз-Назрань" был установлен факт неисправности системы отопительного оборудования", - добавили в ведомстве. Ведомство призвало граждан быть осторожными и следить за состоянием газовых приборов. В четверг региональное ГУ МЧС РФ сообщало, что в больницу из-за отравления угарным газом попали четверо детей и один взрослый из поселения Нестеровское в Сунженском районе. Причиной отравления стала неправильная установка вытяжки отопительного котла.

https://ria.ru/20240413/otravlenie-1939856266.html

https://ria.ru/20240911/ryazan-1971992456.html

назрань

россия

сунженский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, назрань, россия, сунженский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), газпром